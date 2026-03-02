Prima pagină » Știrile zilei » Bogdan Ivan: Avem depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situația de penurie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România are rezerve strategice suficiente pentru a asigura stabilitatea prețurilor carburanților și evitarea unei situații de penurie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
Ivan, despre prețul carburanților: O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 11:53, Politic

„Noi suntem pregătiți, pentru a face față cu depozitele care sunt astăzi la nivel național la toți operatorii economici, plus cu depozitele de urgență pe care le avem și pot să fie eliberate în situații excepționale prin ordinul Ministrului Energiei, să ținem un preț stabil al prețului la motorină și la benzina”, a declarat ministrul Ivan, luni, în cadrul unei conferințe de presă. 

Bogdan Ivan a precizat că depozitele de combustibili de la nivel național, împreună cu rezervele de urgență ale statului, asigură aprovizionarea cel puțin pentru 30 de zile și că rezervele de gaze sunt în prezent peste media Uniunii Europene. 

„În momentul de față, v-am spus, sunt rezerve suficiente pentru asigurarea aprovizionării cel puțin 30 de zile cu ceea ce există astăzi în depozite, plus faptul că noi avem deja diversificată sursa de aprovizionare cu diesel la nivel național, plus avem rezerve pentru minim 90 de zile care sunt în rezerva strategică a statului român și care pot să fie, în situație de urgență și excepțională, pot să fie eliberate pentru 90 de zile”, a susținut Ivan. 

„Noi continuăm aprovizionarea zilnică la cote mai reduse ce-i drept, dar noi avem deja depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situația de penurie. Depozitele de gaze sunt undeva la 40% astăzi în România, cu aproximativ 10% peste media Uniunii Europene”, a anunțat ministrul Energiei, cu privire la rezervele de gaz. 

Acesta a susținut că nivelul rezervelor este un rezultat al măsurilor adoptate în vara anului 2025: „Am cerut tuturor operatorilor să facă achiziții în timpul verii, când sunt prețuri reduse la gaze naturale, să le magazineze în depozitele din România și să le folosim în timpul iernii”. 

„E o piață internațională care ne afectează și pe noi, dar am luat toate măsurile pentru a ne asigura că limităm efectele negative asupra populației în materie de combustibili și de gaze naturale”, a conchis Ivan, cu privire la impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței energetice din România. 

