Prima pagină » Politic » Victor Negrescu cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu

Victor Negrescu cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu

Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, anunță că a solicitat clarificări din partea Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, în contextul deteriorării situației din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru cetățenii europeni, inclusiv români.
Victor Negrescu cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu
Sursă foto: Facebook / Victor Negrescu
Alexandra-Valentina Dumitru
02 mart. 2026, 11:20, Politic

„Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a transmis, luni, Negrescu pe Facebook.

Negrescu precizează că a adresat o „întrebare oficială” Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate măsurile privind măsurile concrete luate la nivelul UE.

Potrivit europarlamentarului, solicitările vizează „mecanismele concrete activate pentru repatrierea cetățenilor UE, inclusiv prin Serviciul European de Acțiune Externă și Mecanismul de Protecție Civilă al UE”.

De asemenea, Negrescu cere „evaluări de risc privind impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, inclusiv, fără să fim alarmiști, posibile atacuri hibride, riscuri teroriste sau presiuni la frontierele externe”.

Totodată, solicită clarificări privind „acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre, inclusiv prin cooperarea, de neclintit și pe care trebuie să o susținem, cu NATO, Statele Unite, Israel, Marea Britanie și partenerii regionali”.

„În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”, a conchis vicepreședintele PE.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un 'naș', de fapt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Libertatea
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
CSID
Test în România cu Chery Tiggo 4: SUV-ul chinezesc care atacă Dacia Duster și Suzuki Vitara
Promotor