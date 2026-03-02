Victor Negrescu cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu

„Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității regionale ridică semne serioase de întrebare privind siguranța cetățenilor europeni aflați în zonă, inclusiv a românilor și mai ales a copiilor”, a transmis, luni, Negrescu pe Facebook.

Negrescu precizează că a adresat o „întrebare oficială” Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate măsurile privind măsurile concrete luate la nivelul UE.

Potrivit europarlamentarului, solicitările vizează „mecanismele concrete activate pentru repatrierea cetățenilor UE, inclusiv prin Serviciul European de Acțiune Externă și Mecanismul de Protecție Civilă al UE”.

De asemenea, Negrescu cere „evaluări de risc privind impactul conflictului asupra securității interne a Uniunii, inclusiv, fără să fim alarmiști, posibile atacuri hibride, riscuri teroriste sau presiuni la frontierele externe”.

Totodată, solicită clarificări privind „acțiunile diplomatice și de securitate ale UE pentru gestionarea situației și protejarea statelor membre, inclusiv prin cooperarea, de neclintit și pe care trebuie să o susținem, cu NATO, Statele Unite, Israel, Marea Britanie și partenerii regionali”.

„În astfel de momente, responsabilitatea noastră și a instituțiilor europene este dublă: protejarea cetățenilor noștri și securitatea statelor membre UE”, a conchis vicepreședintele PE.