TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea cetățenilor români din Orientul Mijlociu

După obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru cursele speciale Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Otopeni în dimineața zilei de luni, anunță compania duminică într-un comunicat.

Operațiunile se desfășoară în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte autorități naționale, care mențin legătura permanentă cu reprezentanțele diplomatice ale României din regiune.

De asemenea, compania anunță că echipele TAROM rămân în contact cu grupurile de cetățeni români aflați în zonă.

Printre aceștia se numără pelerinii surprinși la Bethlehem la debutul conflictului, care se deplasează rutier către Cairo pentru a se îmbarca, potrivit companiei.

„Șase profesioniști formează echipajul primului zbor special TAROM din Cairo, susținuți de la sol de echipele comerciale, operaționale și tehnice ale companiei, mobilizate pentru realizarea în siguranță a acestei misiuni de repatriere”, precizează compania.