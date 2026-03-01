Prima pagină » Social » TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea cetățenilor români din Orientul Mijlociu

TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea cetățenilor români din Orientul Mijlociu

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea cetățenilor români din Orientul Mijlociu
Petre Apostol
01 mart. 2026, 19:54, Social

După obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru cursele speciale Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Otopeni în dimineața zilei de luni, anunță compania duminică într-un comunicat.

Operațiunile se desfășoară în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte autorități naționale, care mențin legătura permanentă cu reprezentanțele diplomatice ale României din regiune.

De asemenea, compania anunță că echipele TAROM rămân în contact cu grupurile de cetățeni români aflați în zonă.

Printre aceștia se numără pelerinii surprinși la Bethlehem la debutul conflictului, care se deplasează rutier către Cairo pentru a se îmbarca, potrivit companiei.

„Șase profesioniști formează echipajul primului zbor special TAROM din Cairo, susținuți de la sol de echipele comerciale, operaționale și tehnice ale companiei, mobilizate pentru realizarea în siguranță a acestei misiuni de repatriere”, precizează compania.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor