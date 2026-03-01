Trafic duminică seara: Coloană pe DN1 între Sinaia și Comarnic

Cea mai dificilă situație în trafic este pe DN1 Ploiești-Brașov, unde se formează coloană între Sinaia și Comarnic, pe sensul Brașov-Ploiești.

De asemenea, A3 București-Ploiești înregistrează circulație intensă spre Capitală, iar A1 București-Pitești are valori crescute pe sensul București.

Pe DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, valorile de trafic sunt ridicate în zona localităților Proieni și Călimănești, în direcția Sibiu-Râmnicu Vâlcea.

Trafic normal este raportat pe A2 București-Constanța și A7 Ploiești-Adjud.