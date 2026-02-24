Prima pagină » Social » Trafic rutier în România: DN7 cu circulație alternativă la Râmnicu Vâlcea; ceață și carosabil umed în mai multe județe

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la această oră, nu există drumuri naționale sau autostrăzi închise. Circulația se desfășoară alternativ pe DN7, la km 174, în Râmnicu Vâlcea, după ce o autoutilitară a rămas imobilizată, iar ceața reduce vizibilitatea sub 200 m în mai multe județe, favorizând și apariția ghețușului.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informeazăcă, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un fir, pe DN7, la kilometrul 174, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, după ce o autoutilitară a suferit o defecțiune tehnică (pană) și a rămas imobilizată pe suprafața de rulare, pe sensul de mers spre Sibiu. Nu sunt înregistrate persoane rănite.

Este semnalată ceață, cu scăderea vizibilității sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Brăila, Călărași, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vaslui, VranceaTrafic rutier în România: DN7 cu circulație alternativă la Râmnicu Vâlcea; ceață și carosabil umed în mai multe județe, iar în funcție de condițiile locale este favorizată formarea ghețușului.

Sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie în județele Arad, Caraș-Severin și Suceava, iar la nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed.

