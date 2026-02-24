Prima pagină » Social » Un singur județ din România a avut în 2025 mai multe nașteri decât decese. Explicațiile dezastrului demografic

Un singur județ din România a avut în 2025 mai multe nașteri decât decese. Explicațiile dezastrului demografic

Numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor anul trecut în aproape toate județele României. Practic, în 2025 există un singur județ cu spor pozitiv. În numeroase zone ale țării se constată un ritm de declin sever în ceea ce privește populația.
sursa foto. pixabay
Petru Mazilu
24 feb. 2026, 08:37, Social

Numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor în aproape toată țara în 2025 potrivit unei statistici prezentate de ECOTECA – Colecția de Verde. Astfel, rata sporului natural este negativă în aproape toate județele. Rata se calculează în funcție de numărul de născuți-vii și decedați, raportat la 1.000 de locuitori. Cel mai mare declin al populației se înregistrează în județele din sudul țării.

Conform statisticii, Ilfov este unicul județ în care sporul natural este pozitiv. Diferența între numărul nașterilor și cel al deceselor din Ilfov este mică, de doar 0,27. Experții susțin că Ilfovul are spor natural pozitiv deoarece numeroși tineri se mută în județ venind în special din București.

Sursa foto: captură grafic cumstam.ro

În județele din sudul, sud-vestul și sud-estul țării, situația este total diferită. Acolo se înregistrează un declin puternic în ceea ce privește populația. Teleorman are cel mai mare declin natural (- 11, 42), fiind urmat de județele Brăila (−8,76), Hunedoara (−7,79), Olt (−7,26), Mehedinți (−7,21), Caraș-Severin (−7,12) și Buzău (−7,12).

În aceste județe se înregistrează un ritm de declin sever, prin comparație cu alte zone ale țării unde valorile negative sunt moderate. Județele Suceava (−0,47), Iași (−0,89) și Bistrița-Năsăud (−0,95) sunt singurele care au un spor negativ sub valoarea de – 1.

