Județul cu cele mai multe BMW-uri în România: mașini rulate versus mașini noi înmatriculate în 2025

Analiza arată că piața auto românească rămâne orientată către mașini rulate, care reprezintă 71,47% din totalul celor 548.612 autoturisme înmatriculate anul trecut. Doar 28,53% au fost mașini noi, iar dintre acestea, Dacia rămâne marca preferată pentru achiziții noi, cu 41.598 de unități înmatriculate, adică aproape o treime din totalul mașinilor noi.

Pe ansamblu, românii aleg autoturisme după criterii clare: preț accesibil, rezistență, disponibilitatea de piese și service-uri, dotări, costuri reduse de întreținere și eficiență financiară.

„Românii aleg mașini rulate pentru că, la același buget, obțin o mașină mai mare, mai bine echipată și cu costuri mai mici pe termen lung. Piața arată clar orientarea către achiziții accesibile, evitând deprecierea rapidă a unui autoturism nou”, a explicat Veronica Negru, Marketing & Growth Partner la Plus Auto Marketplace.

Topul mărcilor preferate este condus de Volkswagen, cu 27% din totalul înmatriculărilor, urmat de Dacia și BMW. Volkswagen domină în peste 30 de județe, iar modelele Golf și Passat sunt cele mai populare, fiind alese în funcție de echilibrul între preț, spațiu și confort. Dacia predomină în opt județe, inclusiv București, mai ales cu modelele Logan și Duster, apreciate pentru fiabilitate și costuri reduse de exploatare.

Românii preferă în continuare motorizarea diesel, cu 48% din totalul autoturismelor, urmată de benzină (23,50%) și hibrid de tip 01 (18,64%). Tracțiunea față domină piața, reprezentând 68,87% din total, fiind alegerea practică pentru majoritatea scenariilor zilnice.

Tendință graduală de adoptare a electromobilității

Analiza mai arată și o creștere a interesului pentru mașini electrice, deși acestea reprezintă încă doar 2,4% din piață. Tesla și BYD se află în fruntea segmentului, semnalând o tendință de adoptare graduală a electromobilității.

Pe segmente, BMW atrage cumpărători care pun preț pe premium rulat și performanță, Volkswagen este preferat pentru fiabilitate și costuri predictibile, iar Dacia rămâne alegerea practică, cu întreținere redusă și accesibilitate financiară. În București și Ilfov, SUV-urile sunt tot mai căutate, oferind confort, poziție mai înaltă la condus și senzația de siguranță.

Ce caută românii

Analiza care cupride date la nivel național mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de întreținere, inflația și incertitudinile economice determină românii să caute:

mașini deja depreciate, dar încă fiabile

modele cu istoric verificabil și costuri mici de exploatare

echipări mai bune la același buget față de un autoturism nou

mașini care îndeplinesc aceleași nevoi pentru oameni diferiți: navetă, drumuri mixte, oraș,

familie, costuri ținute sub control

Din aceste rațiuni, mașinile marca Volkswagen, Dacia și BMW sunt cele mai căutate de către români. Din totalul de mașini, 27% sunt Volkswagen, ceea ce înseamnă că peste 148.000 de mașini înmatriculate în România sunt această marcă, preponderent modelul Golf.

În ceea ce privește mașinile noi, au fost înmatriculate sub un sfert de autoturisme noi din totalul de înmatriculări. Dacia este cea mai cumpărată marcă la această categorie, cu 41.598 de înmatriculări, ceea ce înseamnă 29,29% din totalul mașinilor noi analizate. Cu alte cuvinte, aproape una din trei mașini noi înmatriculate în 2025 a fost Dacia.

Ce aleg românii concret: motorizări, tracțiune și modele

În ceea ce privește tipul de motorizare, sunt preferate autoturismele diesel.

Aproape jumătate (48%) din totalul de mașini înmatriculate în 2025 funcționează cu motorină, cu 262.553 de unități. Pe următorul loc se află motorizarea de tip benzină, cu 128.896 de unități, respectiv 23,50% din total. Modelul hibrid de tip 01 a ajuns la 102.229 unități, adică 18,64%.

Mașinile electrice sunt încă un segment mic, cu 13.191 de unități, iar modelele hibrid de tip 02 au înregistrat 15.727 de înmatriculări. GPL-ul rămâne relevant, cu 25.064 de unități, în timp ce alte combinații de combustibili sunt nesemnificative ca volum.

La capitolul tracțiune, lucrurile sunt și mai simple. Tracțiunea față domină piața, cu 344.901 mașini, adică 68,87% din total. Este o alegere practică, mai ieftină la întreținere și suficientă pentru majoritatea scenariilor de utilizare zilnică.