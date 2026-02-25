Cod galben de inundații pe râuri din opt județe

Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a propagării, cedării apei din stratul de zăpadă şi precipitaţiilor prognozate, se pot înregistra depăşiri ale cotelor de atenție.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: râul Pogăniş (judeţul Caraş Severin), râul Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), râul Nera (judeţul Caraş Severin), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea (judeţele: Olt, Teleorman şi Argeş), Argeş (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor menționate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate.

Avertizarea este în vigoare de miercuri de la ora 11.00 până joi la ora 12.00.