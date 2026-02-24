Prima pagină » Social » Cod portocaliu de inundații pe râuri în Caraș-Severin: sunt posibile viituri

Cod portocaliu de inundații pe râuri în Caraș-Severin: sunt posibile viituri

Institutul Național de Hidrorologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare cod portocaliu de inundații pentru râul Timiș, județul Caraș-Severin, fiind posibil viituri.
Laura Buciu
24 feb. 2026, 16:04, Social

Astfel, ca urmarea a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundație pe râurile din bazinele hidrografice: Bistra – afluent al râului Timiș, județul Caraș-Severin.

Avertizarea este valabilă de marți de la ora 16 până miercuri, la ora 9.

