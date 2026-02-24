Cod portocaliu de inundații pe râuri în Caraș-Severin: sunt posibile viituri

Astfel, ca urmarea a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundație pe râurile din bazinele hidrografice: Bistra – afluent al râului Timiș, județul Caraș-Severin.

Avertizarea este valabilă de marți de la ora 16 până miercuri, la ora 9.