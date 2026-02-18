Prima pagină » Știrile zilei » Cod Roșu de ninsoare în București: stratul de zăpadă crește rapid. S-a emis ROALERT

Cod Roșu de ninsoare în București: stratul de zăpadă crește rapid. S-a emis ROALERT

Bucureștiul se confruntă cu ninsori abundente și rafale puternice de vânt, astfel primarul general Ciprian Ciucu și primarii de sector coordonează intervențiile pentru menținerea condițiilor de siguranță prin mobilizarea de utilaje și resurse umane.
Sursa foto: Facebook/ Primăria Municipiului București
Radu Mocanu
18 feb. 2026, 02:19, Social

UPDATE Cod roșu pentru București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Roșu pentru municipiul București, valabilă astăzi, 18 februarie 2026, între orele 04:20 și 08:20. Meteorologii anunță ninsoare abundentă, cu un strat deja depus de 30–35 cm, iar ninsorile continuă, urmând să se mai așeze în general încă 15–20 cm de zăpadă.

S-a emis și un ROALERT la ora 4 dimineața.

Știre inițială

Capitala şi alte 12 judeţe din Muntenia şi Moldova se află sub Cod portocaliu de ninsoare abundentă

Primăriile de sector intervin cu: 378 de utilaje, 2.750 operatori (920 persoane în tura de noapte și 1.830 persoane mâine, în tura de zi), 18.626 tone de material antiderapant solid și lichid. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de PMB. 

Ciprian Ciucu, Primarul General a spus: „Nu au fost sesizate momentan probleme deosebite, în afara evidenței că ninge puternic. Operatorii de Salubrizare ai Sectoarelor, cei care sunt responsabili cu deszăpezirea, par mobilizați. Rezultatele le vom vedea dimineață”. 

În Sectorul 2, primarul Rareș Hopinca a precizat că monitorizează situația din Centrul de Comandă și coordonează intervențiile în timp real, iar utilajele intervin continuu pe arterele principale, în jurul spitalelor și școlilor, precum și în zonele cu trafic intens.

În Sectorul 5, edilul Vlad Popescu Piedone a transmis: „Sunt pregătite să intervină 36 de utilaje, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții cât mai bune.În ceea ce privește trotuarele, vor acționa 100 de lucrători stradali, pentru a asigura deplasarea în siguranță a pietonilor”. 

Am mobilizat toate echipele de deszăpezire care vor interveni pe tot parcursul nopții pentru a menține circulabile arterele principale și căile de acces către spitale, școli și instituții publice. Acționăm preventiv cu materiale antiderapante și utilaje în punctele critice”, mai transmite Piedone. 

 

