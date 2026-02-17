Avertismentul lui Raed Arafat în plin cod portocaliu de ninsori. Ce le cere românilor să evite în următoarele ore

Autoritățile sunt în alertă după emiterea avertizărilor meteo de vreme severă, iar echipele de intervenție monitorizează permanent situația din zonele afectate. Potrivit șefului DSU, condițiile meteo se pot deteriora rapid, iar circulația poate deveni periculoasă în anumite regiuni ale țării. Oficialul a insistat și asupra informării din surse oficiale, pentru a evita situațiile de risc.

„În această perioadă trebuie evitate deplasările care nu sunt absolut necesare, mai ales în zonele aflate sub avertizare. Condițiile meteo se pot schimba rapid, iar intervenția echipajelor poate deveni dificilă. (…) Recomandăm populației să urmărească permanent informările oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție”, a declarat acesta pentru Euronews.

Șeful DSU a transmis și un mesaj clar pentru șoferi, atrăgând atenția că plecarea la drum fără echipare corespunzătoare poate crea probleme atât pentru participanții la trafic, cât și pentru salvatori.

„Șoferii trebuie să plece la drum doar dacă au autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă și să se informeze înainte despre starea drumurilor.”

Autoritățile cer populației să faciliteze intervențiile echipajelor și să acorde atenție persoanelor vulnerabile, în special în localitățile unde ninsorile pot izola temporar comunități.

„Este important ca oamenii să nu blocheze căile de acces pentru utilaje și echipaje de intervenție și să anunțe imediat situațiile de urgență la 112. Persoanele vulnerabile, vârstnicii sau cei cu probleme medicale, trebuie sprijinite de familie și vecini, mai ales în localitățile unde ninsorile pot crea dificultăți”, a mai spus Arafat.

Acesta recomandă populației să nu călătorească nicăieri, mai ales în cursul acestei seri și a acestei nopți până când va trece codul portocaliu, mâine, în jurul orei 12.