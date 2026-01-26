Prima pagină » Social » Cod portocaliu de inundații în 7 județe

Institutul Național de Hidrologie a emis, luni, Cod portocaliu de inundații pentru șapte județe. Avertizarea este valabilă de luni seara până marți la prânz.
Cod portocaliu de inundații în 7 județe
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Andreea Tobias
26 ian. 2026, 11:35, Social

Județele vizate de alerta Cod portocaliu sunt Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa și Prahova.

Hidrologii anunță scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

De asemenea, hidrologii au emis și o avertizare Cod galben. Sunt vizate râuri din județele:

Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Arad, Alba, Cluj, Caraş Severin, Timiş, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Covasna, Suceava, Neamţ şi Harghita.

Codul galben va fi în vigoare de luni, ora 12.00, până miercuri, ora 12.00.

Bazinele vizate sunt Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Crişul Alb, Arieş, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi Bistriţa (afluent al Siretului).

