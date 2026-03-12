Prima pagină » Social » O fetiță de 3 ani și un bărbat au murit într-un grav accident produs în județul Cluj

O fetiță de 3 ani și un bărbat au murit într-un grav accident produs în județul Cluj

O fetiță de 3 ani și un bărbat de 34 de ani au murit, joi seara, într-un grav accident produs pe DN 1, în localitatea Negreni, județul Cluj.
O fetiță de 3 ani și un bărbat au murit într-un grav accident produs în județul Cluj
Foto: ISU Cluj
Cosmin Pirv
12 mart. 2026, 21:21, Social

Polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani ar fi intrat în coliziune față-spate cu autovehiculul din fața sa, condus de un bărbat de 34 ani.

Cea de-a doua mașină a fost proiectată pe sensul opus de mers, intrând într-un TIR condus de un bărbat de 55 de ani.

În urma accidentului, bărbatul de 34 de ani și o fetiță de 3 ani, aflată în mașină, au murit.

„O minoră de aproximativ 3 ani a fost preluată imediat de către echipajul SAJ sosit la fața locului, în vreme ce pompierii au acționat pentru descarcerarea unei singure persoane, mai exact un bărbat. Din păcate, ambele victime se află în stop cardio-respirator, astfel că sunt aplicate manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj, care ulterior a precizat că fetița și băprbatul au fost declarați decedați.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat negativ la ambii conducători auto.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului
Gandul
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
O femeie care a ales să devină mamă singură a descoperit că fiica ei are zeci de frați vitregi. „După ce am cunoscut celelalte mame…”
CSID
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor