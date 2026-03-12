Prima pagină » Social » Ciocanul de marcat arbori devine istorie

Ciocanul de marcat arbori devine istorie

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi că Ordinul de ministru care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu se mai folosească instrumentul tradițional, anume ciocanul de marcat, a fost publicat în Monitorul Oficial.
12 mart. 2026, 17:22, Politic

Echipamente moderne vor lua locul tradiționalului ciocan de marcat pentru arborii ce urmează să fie tăiați. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat într-o postare pe Facebook, că fenomenul tăierilor ilegale va putea fi mai ușor de controlat odată cu înlocuirea metodei tradiționale de marcare cu un ciocan special, cu echipamente moderne.

„Am semnat ordinul (de astăzi e și publicat în Monitorul Oficial)  care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu se mai folosească ciocan de marcat, ci tehnologii de secol XXI.

Aceste dispozitive de marcat, care sunt moderne și deja utilizate în multe state europene, vor ajuta în lupta noastră împotriva tăierilor ilegale”, a precizat Diana Buzoianu.

Suprafețe de pădure securizate și supravegheate video

Pentru început vor fi zone-pilot unde vor fi utilizate aceste echipamente, alături de mijloace de supraveghere.

„Vom avea inclusiv supraveghere video, control 24/24h, iar, în acest sens, o prevedere foarte importantă, ca măsură de control, este aceea că ieșirile auto ale acestor suprafețe trebuie să fie și ele securizate și supravegheate video.

Acest ordin va permite identificarea măsurilor de reducere a fenomenului tăierilor ilegale ca, apoi, aceste echipamente moderne să poată fi scalate și folosite în mult mai multe zone din țară”, a transmis ministra Mediului.

Anterior publicării în Monitorul Oficial, Diana Buzoianu declarase că există cazuri, în momentul de față, în care se falsifică ciocanul de marcat și sunt tăiați arbori fără a avea acest drept, iar aceste dispozitive de marcat, care sunt moderne și deja utilizate în multe state europene, vor ajuta în lupta împotriva tăierilor ilegale.

