Ciocanul de marcat arbori, înlocuit cu echipamente moderne

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis către Monitorul Oficial Ordinul de ministru „pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori”. Oficialii ministerului susțin că, astfel se creează cadrul legal pentru stabilirea unor zone – pilot în care nu se va mai folosi ciocanul de marcat, ci alte echipamente moderne și mai eficiente.

„Așa cum am promis în decembrie anul trecut, am trimis la M.O. Ordinul de ministru care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu se mai folosească ciocanul de marcat. După cum am mai spus, există cazuri, în momentul de față, în care se falsifică ciocanul de marcat și sunt tăiați arbori fără a avea acest drept, iar aceste dispozitive de marcat, care sunt moderne și deja utilizate în multe state europene, vor ajuta în lupta noastră împotriva tăierilor ilegale! Vor fi zone-pilot unde vom utiliza aceste echipamente, vom avea inclusiv supraveghere video, control 24/24h, iar, în acest sens, o prevedere foarte importantă, ca măsură de control, este aceea că ieșirile auto ale acestor suprafețe trebuie să fie securizate, să fie supravegheate video”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Conform noului ordin, ocoalele silvice care își definesc zone-pilot, transmit spre avizare gărzii forestiere competente teritorial un memoriu tehnic care va conține, printre altele, următoarele elemente:

delimitarea clară și precisă a zonei-pilot utilizând limite naturale descrise și înregistrate digital printr-un fișier vectorial de tip shapefile; lista unităților amenajistice din zona-pilot, cu specificarea proprietarului; coordonatele geografice ale tuturor punctelor de ieșire auto posibile din zona-pilot; dovada monitorizării video permanente a tuturor ieșirilor auto posibile din zona-pilot, cu termenul de stocare a imaginilor video de minimum 3 luni; descrierea sistemului alternativ propus pentru materializarea în teren a arborilor destinați recoltării.

Prin acest act normativ se stabilește faptul că în pădurile productive se vor identifica acei arbori de viitor, în jurul cărora va fi gospodărită pădurea pentru următoarele decenii.

Conform prevederilor actului normativ va exista un element de securitate în plus la fișetele în care se păstrează ciocanele de marcat, pentru a evita folosirea lor abuzivă, precum și simplificarea utilizării ciocanelor de marcat pentru Garda Forestieră, reducându-se, astfel, birocrația.

Ciocanul de marcat este ușor de falsificat

Sistemul actual de marcare a arborilor presupune utilizarea unui dispozitiv special de marcare (ciocan) care are un indicativ ce se ștanțează pe arborii care urmează a fi exploatați. Amprenta acestui indicativ este greu de descifrat, poate fi foarte ușor de imitat prin utilizarea unor ciocane falsificate, de exemplu, sau poate fi utilizat cu încălcarea prevederilor legale.

Identificarea exactă, individuală a fiecărui arbore marcat, în urma aplicării noilor feluri de marcaje, va reduce fenomenul tăierilor ilegale și va sprijini organele de anchetă în cazul producerii unor prejudicii fondului forestier.

Numai personalul silvic împuternicit din cadrul Gărzii Forestiere Naționale și din cadrul gărzilor forestiere teritoriale are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat.