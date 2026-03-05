Prima pagină » Social » Diana Buzoianu: vom avea reorganizare pe ocoale silvice. Acolo vor fi posturi eliminate

Diana Buzoianu: vom avea reorganizare pe ocoale silvice. Acolo vor fi posturi eliminate

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că după reorganizarea direcțiilor silvice din țară, urmează o reorganizare la nivelul ocoalelor silvice, care presupune și eliminarea unor posturi.
Diana Buzoianu: vom avea reorganizare pe ocoale silvice. Acolo vor fi posturi eliminate
Diana Buzoianu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 mart. 2026, 16:04, Politic

Ministra Mediului a anunțat joi, într-o conferință de presă la Guvern, că următoarea etapă a reorganizării Romsilva, după direcțiile județene, implică un audit la ocoalele silvice.

„Momentan se face reorganizarea doar de la nivel de direcții. Urmează reorganizarea la nivel de ocoale. În perioada imediat următoare vom avea, inclusiv reorganizarea pe ocoale. Ori acolo vor fi posturi care vor fi eliminate. Deci dacă în acest caz, la nivelul direcțiilor silvice nu vor fi oameni dați afară în măsura în care doresc să rămână pe posturi de execuție, la următoarea reorganizare care cuprinde inclusiv ocoalele silvice care este astăzi în audit, avem un audit care se desfășoară și care deja a propus niște simplificări foarte mari de organigrame pe ocoale, acolo cu siguranță vor fi și posturi reduse”, a declarat Diana Buzoianu.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
Libertatea
Cea mai ieftină mâncare de post. Costă mai puțin de 15 lei și ai nevoie de ingrediente simple!
CSID
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor