Diana Buzoianu: vom avea reorganizare pe ocoale silvice. Acolo vor fi posturi eliminate

Ministra Mediului a anunțat joi, într-o conferință de presă la Guvern, că următoarea etapă a reorganizării Romsilva, după direcțiile județene, implică un audit la ocoalele silvice.

„Momentan se face reorganizarea doar de la nivel de direcții. Urmează reorganizarea la nivel de ocoale. În perioada imediat următoare vom avea, inclusiv reorganizarea pe ocoale. Ori acolo vor fi posturi care vor fi eliminate. Deci dacă în acest caz, la nivelul direcțiilor silvice nu vor fi oameni dați afară în măsura în care doresc să rămână pe posturi de execuție, la următoarea reorganizare care cuprinde inclusiv ocoalele silvice care este astăzi în audit, avem un audit care se desfășoară și care deja a propus niște simplificări foarte mari de organigrame pe ocoale, acolo cu siguranță vor fi și posturi reduse”, a declarat Diana Buzoianu.