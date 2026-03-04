Primăria Brașov verifică arborii cu tomografii. Zeci de copaci prezintă risc de cădere

La evaluare au participat specialiști de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Garda Forestieră, Facultatea de Silvicultură din Brașov și Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt. Scopul verificărilor a fost identificarea arborilor care pot deveni periculoși pentru trecători și prevenirea unor incidente.

Verificări în zona tragediei din 2005

Primăria Brașov a explicat că analiza a fost extinsă după incidentul produs în anul 2025. „Demersul a pornit de la evenimentul tragic petrecut anul trecut sub Tâmpa, unde o persoană a murit. În urma acelui incident, specialiștii au efectuat o analiză detaliată a zonei, iar ulterior au extins evaluarea și către alte perimetre din oraș. Este important să înțelegem exact care sunt riscurile identificate și ce măsuri se impun”, a declarat George Scripcaru, edilul orașului.

În zona în care s-a produs incidentul, specialiștii au analizat peste 230 de arbori din afara fondului forestier, dintre care aproape jumătate au fost verificați cu tomograful. Au fost identificați astfel arborii instabili, cu putregai avansat, uscați sau cu defecte structurale care pot duce la rupere sau prăbușire.

Arbori analizați cu tomograf

„Am reușit să parcurgem cu instrumentele cele mai moderne de tomografie și de efectuare a histogramelor, să înțelegem factorii de risc – putregaiul, bolile, stabilitatea coroanelor și a arborilor, astfel încât să avem în final o analiză care să cuprindă arborii potențial periculoși și măsurile necesare”, a explicat cercetătorul Dănuț Chira, de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură.

Copaci cu defecte grave și în parc

Analizele au vizat și Parcul Gheorghe Dima, unul dintre spațiile verzi foarte frecventate din zona centrală a orașului, unde au fost evaluați peste 50 de arbori din mai multe specii.

Arborii cu probleme se află în apropierea aleilor și pot reprezenta un pericol. „Riscul prezentat de ei este unul real, toți se află în proximitatea aleilor care străbat parcul, cu defecte foarte grave, cu trunchiul aplecat spre alee”, a explicat rofesorul Răzvan Câmpu, de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere.

Pentru a diminua riscul de rupere, pentru ceilalți arbori au fost propuse îndepărtarea ramurilor uscate sau reducerea coroanelor.

Deciziile, la prefect

Comitetul Local pentru Situații de Urgență urmează să analizeze raportul final și să stabilească măsurile care trebuie aplicate. Intervențiile pot fi făcute însă doar cu aprobarea prefectului.

„Conform prevederilor legale, este necesară emiterea unui ordin de prefect pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin concluziile specialiștilor. Doar în acest cadru legal putem interveni pentru a preveni situații nefericite și pentru a asigura siguranța cetățenilor”, a precizat edilul Brașovului.

În total, peste 30 de arbori urmează să fie îndepărtați în regim de urgență, majoritatea fiind frasini, afectați de o boală invazivă. Restul vor fi monitorizați sau toaletați, în funcție de starea lor.