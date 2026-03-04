Ziua Internațională de conștientizare a infecției cu HPV

Infecția cu HPV (Human Papilloma Virus) reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru sănătatea femeilor, fiind responsabilă de aproape 99% dintre cazurile de cancer de col uterin, atrag atenția specialiștii cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Infecției cu HPV, marcată anual pe 4 martie.

Medicii subliniază că această formă de cancer se dezvoltă lent și poate fi tratată cu succes dacă este depistată în stadii incipiente, prin controale medicale regulate și testare specifică.

„Cancerul de col uterin se dezvoltă lent și este adesea asimptomatic în stadii incipiente, însă este curabil dacă este depistat la timp prin testul Babeș-Papanicolau și testarea HPV.

Prevenția se bazează pe vaccinarea anti-HPV și controale ginecologice anuale”, a declarat Dr. Maria Cîrciumaru, medic primar oncologie și șef al Secției de Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

În țările sărace, cancerul de col uterin e una dintre primele cauze de mortalitate

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul de col uterin este al treilea cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani.

În țările cu resurse limitate, boala reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor.

La nivel local, situația rămâne îngrijorătoare. În județul Gorj, peste 11.000 de persoane sunt în evidență cu afecțiuni oncologice, iar 1.053 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin.

Vaccinarea și screeningul, principalele metode de prevenție

Specialiștii recomandă mai multe măsuri de prevenție, printre care vaccinarea anti-HPV, considerată cea mai eficientă metodă de protecție.

Vaccinul este recomandat în special înainte de începerea vieții sexuale, dar poate fi administrat și adolescenților sau adulților tineri.

De asemenea, medicii subliniază importanța screeningului ginecologic periodic:

femeile între 21 și 29 de ani ar trebui să efectueze testul Babeș-Papanicolau o dată la trei ani

femeile între 30 și 65 de ani ar trebui să facă testarea HPV la fiecare cinci ani sau să combine testarea HPV cu testul Papanicolau

Alte măsuri importante includ utilizarea prezervativului, renunțarea la fumat și controalele ginecologice regulate.

Ziua Internațională de Conștientizare a Infecției cu HPV este dedicată informării populației și promovării prevenției, în încercarea de a reduce stigmatul asociat acestei infecții și de a încuraja femeile să participe la programele de screening și vaccinare.