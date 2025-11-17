Ce știu și mai ales ce nu știu tinerii despre infecția cu HPV / Sondajul care dă peste cap tot ce știam despre vaccinarea anti-HPV în România

97% dintre tinerii români au auzit de infecția cu HPV, iar peste 95% știu că HPV este un virus care poate infecta atât femei, cât și bărbați și că vaccinul nu este destinat exclusiv fetelor.

28% nu știu că infecția HPV e cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală.

7 din 10 persoane știu că infecția nu prezintă simptome vizibile și că vaccinarea e cea mai eficientă înainte de debutul vieții sexuale.

Sunt rezultatele unui sondaj online, derulat de Federația Tinerilor din Cluj și comunitatea HPV Free City – București, Cluj, Timișoara, cu ocazia Zilei Internaționale de Acțiune împotriva Cancerului de Col Uterin.

78% au auzit și de riscurile oncologice

Atitudinea față de vaccin este în general favorabilă – 8 din 10 consideră că vaccinarea este eficientă în prevenirea cancerelor asociate HPV și că ar trebui recomandată ambelor sexe, iar 77% declară că au încredere în recomandarea medicului.

În privința riscurilor oncologice și a beneficiilor vaccinării, 78% dintre tineri cunosc asocierea HPV cu mai multe tipuri de cancer, inclusiv uterin, orofaringian, anal și penian, și faptul că vaccinul oferă protecție împotriva acestor forme.

54% sunt deja vaccinați

9 din 10 tineri știu că vaccinarea anti-HPV e gratuită și pentru băieți, și pentru fete, cu vârste între 11 și 26 de ani.

Comportamentele raportate sunt încurajatoare: 54% dintre respondenți sunt deja vaccinați, iar 27% intenționează să se vaccineze în viitorul apropiat.

Dintre tinerii nevaccinați, 59% afirmă că se vor vaccina sau iau în calcul vaccinarea.

În același timp, sondajul evidențiază motivele de ezitare: îngrijorări privind siguranța și efectele adverse, lipsa de informații clare și dificultatea de a găsi timp pentru parcurgerea traseului de vaccinare.

De unde se informează tinerii

Aproximativ 2 din 10 tineri menționează și temeri legate de eficacitatea vaccinului.

Factorii care favorizează decizia de vaccinare includ gratuitatea, indicată de peste 65% dintre respondenți, precum și recomandarea medicului și accesul la informații clare, fiecare menționate de jumătate dintre participanți.

Medicul de familie rămâne principalul reper informațional pentru tineri, 7 din 10 declarând că se bazează pe acesta în documentare.

Alte surse de informare

Alte surse frecvent utilizate sunt familia, colegii și medicul ginecolog (5 din 10), urmate de rețelele sociale (4 din 10) și site-urile dedicate, canalele Ministerului Sănătății sau alte cadre medicale (3 din 10).

În ceea ce privește încrederea în decizia de vaccinare, ginecologii și medicii de familie sunt preferați de 62%, respectiv 55% dintre respondenți.

Cei mai mulți dintre participanții la sondaj au fost fete (8 din 10 respondenți).