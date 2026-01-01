Bărbat călcat de tren în gară la Videle, în prima zi a anului

Un accident feroviar grav s-a produs astăzi în gara CFR Videle, unde un bărbat a fost lovit mortal de un tren de călători, în timp ce încerca să traverseze linia de cale ferată, relatează ziarulteleormanul.ro.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Transporturi Feroviare, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Videle s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea incidentului la peronul principal al stației.

A încercat să traverseze calea ferată fără să se asigure

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că un bărbat ar fi încercat să traverseze o linie de cale ferată, fără să se asigure, moment în care a fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio”, au precizat reprezentanții poliției.

În prezent, autoritățile desfășoară verificări pentru stabilirea identității persoanei decedate.

Mecanicul a fost testat negativ la aparatul etilotest

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ — 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, au mai transmis anchetatorii.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, urmând să fie stabilite cu exactitate toate împrejurările în care a avut loc evenimentul.

Traficul feroviar în zonă a fost afectat temporar pe durata intervenției autorităților și a efectuării cercetărilor la fața locului.