Un nou incident feroviar în Spania. Un tren de navetiști s-a izbit de o macara

Un nou incident feroviar s-a produs joi în Spania. Un tren s-a izbit de o macara, patru persoane fiind rănite. Incidentul vine după duminică, două trenuri de mare viteză au deraiat, iar marți, un alt accident s-a produs în apropiere de Barcelona.
Sursa foto: X/Óscar Puente
Diana Nunuț
22 ian. 2026, 16:00, Știri externe

Un tren de navetiști s-a izbit de o macara în sud-estul Spaniei. Incidentul s-a produs joi.

Potrivit Reuters, care citează serviciile locale de urgență, evenimentul s-a produs în apropierea orașului portuar Cartagena, din regiunea Murcia. Patru persoane au suferit răni ușoare.

„Trenul nu s-a răsturnat și nu a deraiat”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență din Murcia, potrivit sursei citate.

Mai multe incidente feroviare în mai puțin de o săptămână

Marți, un tren de navetiști a deraiat în apropierea orașului Barcelona, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine. Mecanicul și-a pierdut viața, iar alți patru pasageri au suferit răni grave.

La sfârșitul săptămânii trecute, în regiunea sudică Andaluzia s-a produs un accident feroviar în care au fost implicate două trenuri de mare viteză. Unul dintre trenuri plecase din Málaga și se îndrepta spre Madrid când a deraiat. Un al doilea tren, cu destinația Huelva și care circula pe o linie adiacentă, a deraiat și el în urma incidentului.

Cel puțin 43 de persoane și-au pierdut viața în accidentul de duminică, iar la începutul acestei săptămâni, premierul spaniol Pedro Sanchez a decretat trei zile de doliu național.

