Accident feroviar lângă Barcelona: Un mort și zeci de răniți, la doar două zile după tragedia din sudul Spaniei

Autoritățile regionale indică faptul că prăbușirea zidului ar fi fost provocată de ploile abundente. Acestea au afectat puternic nord-estul Spaniei în ultimele zile. Primul vagon al trenului a suferit cele mai grave avarii, acolo fiind înregistrat și numărul cel mai mare de răniți, mai arată CNN.

Situația victimelor și intervenția echipelor de urgență

Serviciile de urgență au raportat 5 răniți în stare critică, dintre care 6 răniți cu leziuni de gravitate medie și restul cu răni ușoare.

La locul accidentului au intervenit 20 de ambulanțe, iar victimele au fost transportate la spitalele din zonă. Traficul pe linia afectată a fost suspendat.

Accidentul feroviar din Catalonia survine la doar două zile după coliziunea dintre două trenuri în Adamuz, sudul Spaniei, unde cel puțin 42 de persoane au murit. Guvernul a declarat trei zile de doliu național, iar anchetele privind ambele incidente sunt în desfășurare.

Accidentul feroviar: îngrijorări legate de infrastructură

Premierul Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiilor victimelor și și-a exprimat solidaritatea. Deși Spania este recunoscută pentru rețeaua sa de trenuri de mare viteză, considerată printre cele mai sigure din Europa, transportul regional și trenurile de navetiști sunt adesea criticate pentru probleme de infrastructură și fiabilitate.

Autoritățile feroviare și judiciare investighează dacă infrastructura a fost afectată de lipsa întreținerii sau de condițiile meteorologice extreme. Cele două accidente succesive reprezintă unul dintre cele mai dificile momente pentru sistemul feroviar spaniol din ultimele decenii.