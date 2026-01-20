Prima pagină » Știri externe » Accidentul feroviar din Spania. Ministrul de Interne exclude posibilitatea sabotajului

Ministrul de Interne din Spania a declarat că autoritățile spaniole exclud posibilitatea sabotajului în cazul accidentul feroviar din Andaluzia. Peste 40 de oameni au murit în urma accidentului produs duminică seara.
20 ian. 2026, 16:49, Social

Ministrul de Interne din Spania a spus marți că un act de sabotaj nu poate fi cauza coliziunii dintre cele două trenuri, potrivit Le Figaro.

„Nu a existat niciodată cel mai mic element care să sugereze acest lucru”, a declarat Fernando Grande-Marlaska într-o conferință de presă.

Declarația a fost făcută după o reuniune a Consiliului de Miniștri de la Madrid.

„Posibilitatea unui sabotaj nu a fost niciodată luată în considerare. De la început, am discutat despre aspecte tehnice legate de transportul feroviar”, a spus ministrul Fernando Grande-Marlaska.

Cel puțin 41 de persoane au murit în urma accidentului feroviar de duminică seara din Adamuz, Andaluzia, în sudul Spaniei.

