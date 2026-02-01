Spania scade prețul biletelor de tren pe principalele linii de mare viteză după două săptămâni de haos feroviar

Scăderea prețurilor la biletele de tren în Spania se observă în special pe liniile Madrid-Barcelona, principala linie de mare viteză pe care au călătorit 14,6 milioane de pasageri în 2024, și Madrid-Valencia, care a transportat 5,6 milioane de pasageri anul trecut, potrivit CNMC, scrie 20minutos.

O căutare efectuată miercuri, cu puțin timp înainte, pentru a călători în weekend – adică de vineri după-amiaza până duminică seara – între 30 ianuarie și 1 februarie, a arătat că un bilet dus-întors Madrid-Barcelona putea fi cumpărat cu trei zile înainte cu 81 de euro și prezenta prețuri ușor mai mici decât cele pe care le plătesc de obicei pasagerii abonați la această rută.

Același lucru se întâmpla și în cazul traseului Madrid-Valencia, pentru care în acest weekend se putea cumpăra un bilet dus-întors cu 60 de euro, în timp ce alteori cumpărarea biletului dus fără prea mult timp înainte poate costa 40 sau 50 de euro, iar biletul de întoarcere duminică depășește 65 de euro.

Deocamdată, marile platforme de distribuție a biletelor de tren nu se decid să facă o analiză, iar unul dintre operatorii de trenuri de mare viteză sugerează că este încă „prea devreme” pentru a determina dacă scăderea prețurilor se datorează faptului că lunile ianuarie și februarie sunt, în mod tradițional, perioade în care se călătorește mai puțin, cererea este mai mică și, prin urmare, oferta se reduce, sau dacă este „legată de accident”.

Aceste două linii de mare viteză, cele mai circulate și pe care concurează trei operatori, sunt urmate de conexiunea Madrid-Andaluzia până la Sevilla și Málaga/Granada (cinci milioane de pasageri fiecare în 2024), care este suspendată din 18 decembrie din cauza accidentului de la Adamuz.

Deși nu sunt afectate direct de acestea, rutele dintre Madrid și Valencia și Madrid-Zaragoza-Barcelona sau o parte din acestea au fost, de asemenea, afectate în ultimele două săptămâni de probleme feroviare neîncetate din cauza incidentelor raportate de mecanici, modificărilor temporare de viteză sau chiar ruperii unei linii pe un tronson din Catalonia al liniei Madrid-Barcelona, care marți a redus viteza de circulație la doar 80 km/h.

În lipsa trenurilor, crește traficul auto comun

Dacă în primele zile după accidentul de la Adamuz s-a constatat o creștere a prețurilor biletelor de avion pentru rutele dintre Madrid și Sevilla și Malaga, care apoi s-au stabilizat, ceea ce a urmat a fost o creștere a mobilității comune și a numărului de locuri disponibile în mașinile private.

Conform datelor principalei platforme de mobilitate partajată, BlaBlaCar, creșterea numărului de șoferi dispuși să transporte pasageri necunoscuți în schimbul unei remunerații a fost detectată încă din noaptea accidentului de la Adamuz, pentru călătorii în Andaluzia și între Andaluzia și Madrid. Fenomenul a crescut în zilele următoare și, de atunci, numărul șoferilor înregistrați pe platformă pentru a oferi locuri în mașină s-a multiplicat de 11 ori în comparație cu săptămânile anterioare.

Pe axa Madrid-Sevilla este unde a crescut cel mai mult, multiplicându-se de opt ori. Acolo, oferta de călătorii a crescut cu 700%, iar între Madrid și Andaluzia, cu 420%. Mobilitatea partajată a cunoscut, de asemenea, un impuls în Catalonia, unde circulația Rodalies a fost întreruptă timp de cinci zile și continuă să sufere întârzieri și incidente continue. Potrivit informațiilor publicate în ultimele zile de Diari Segre, aceasta a crescut cu 20% din acest motiv.

În ceea ce privește prețurile, media plătită de un pasager într-o mașină străină pentru a parcurge o distanță medie de 493 de kilometri între Madrid și Sevilla a fost de 32 de euro, iar pentru călătoriile în interiorul Andaluziei, cu o distanță medie de 201 kilometri, de 15 euro.