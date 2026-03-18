Datoria publică a SUA depășește 39 de trilioane de dolari la doar câteva săptămâni de la începerea războiului cu Iranul

Datoria publică a depășit miercuri pragul record de 39 de trilioane de dolari, o etapă importantă care survine la doar câteva săptămâni de la începerea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 00:25, Știri externe

Cifra fără precedent evidențiază prioritățile concurente ale administrației, de la adoptarea unei legi fiscale masive și creșterea cheltuielilor pentru apărare și aplicarea legilor privind imigrația până la reducerea datoriei în sine, lucru pe care Donald Trump a promis să îl facă atât în calitate de candidat, cât și de președinte, potrivit AP.

Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) subliniază unele dintre impacturile creșterii datoriei publice asupra americanilor, inclusiv costuri mai mari de împrumut pentru lucruri precum ipoteci și mașini, salarii mai mici din partea companiilor care au mai puțini bani disponibili pentru investiții și bunuri și servicii mai scumpe.

Susținătorii unui buget echilibrat avertizează, de asemenea, că tendința pe termen lung de a împrumuta mai mult și de a plăti mai mult în dobânzi îi va obliga pe americani să se confrunte cu compromisuri fiscale mai dure în viitor.

Michael Peterson, președinte și director executiv al fundației non-profit Peter G. Peterson Foundation, creată pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la provocările fiscale pe termen lung ale Americii, a declarat că „trebuie să recunoaștem această rată alarmantă de creștere și povara financiară semnificativă pe care o punem pe umerii generației viitoare”.

Traiectoria creșterii costurilor este, de asemenea, un motiv de îngrijorare. Datoria federală a crescut atât sub președinții republicani, cât și sub cei democrați, alimentată cel mai recent de războaie, cheltuieli pe scară largă legate de pandemie și reduceri de impozite.

Datoria națională a SUA a atins 38 de trilioane de dolari în urmă cu cinci luni.

Consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, a estimat duminică că războiul din Iran a costat SUA peste 12 miliarde de dolari până în prezent. Nu este clar când se va încheia războiul.

