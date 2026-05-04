Nazare, despre discuțiile de la Washington cu reprezentanții Pfizer: Ne dorim convertirea sumei în produse medicale care să fie utile României

Ministrul Finanțelor a declarat luni, la briefingul de presă de la finalul ședinței de Guvern, a precizat că discuțiile recente purtate la Washington cu reprezentanții Pfizer au avut un caracter preliminar și confidențial.

La discuțiile de la Washington a participat și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Potrivit lui Nazare, principala miză o reprezintă impactul bugetar semnificativ al sumei datorate, subliniind că propunerea este aceea de a converti datoria în produse medicale care să fie utile României.

„În primul rând, suma este foarte importantă. Este vorba de 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026. Atașat sumei vorbim și de penalități. Ca atare, am transmis companiei Pfizer că ne dorim convertirea acestei sume în produse medicale care să fie utilizabile și utile României. Asta, bineînțeles, într-o strânsă consultare cu Ministerul Sănătății, care trebuie să decide care este tipul de produs de care România are nevoie”, a explicat Nazare.

În paralel, în cadrul discuțiilor s-a solicitat și sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor, iar în prezent se așteaptă un răspuns în acest sens.

Nazare: Opțiunile sunt limitate în prezent, în contextul în care sentința este executorie

În contextul unei sentințe deja executorii, ministrul Finanțelor a recunoscut că opțiunile sunt limitate.

„Dorim să transmitem, inclusiv Comisii Europene, o serie de aspecte care ar putea să ajute atât România, cât și Polonia în rezolvarea cât mai bună acestei situații, având în vedere, bineînțeles, că marjele pe care le mai avem în momentul de față după pierderea procesului și după o sentință care este practic executorie, sunt foarte mici”, a mai spus ministrul.

Totodată, el a reiterat că a avertizat încă din 2021 asupra riscurilor contractuale.

„Îmi pare foarte rău că în 2021, când am avertizat asupra acestor aspecte și când nu am semnat acest memorandum, am transmis chiar atunci în ședința de guvern că există riscuri importante și că achiziționarea acestor doze ar putea să aibă efecte adverse importante asupra securității financiare a României. Din nefericire, la momentul respectiv, avertismentele mele n-au contat, contractul a mers mai departe și am ajuns astăzi aici să avem o sumă atât de importantă de plătit pentru bugetul anului 2026”, a completat Nazare.

La începutul lunii aprilie, tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.