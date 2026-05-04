Pîslaru anunță că România va primi integral cererea de plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni seara că cererea de plată 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro, va fi primită integral de către România.
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
04 mai 2026, 21:12, Economic

Luni seara, într-un briefing de presă de la finalul ședinței de Guvern, ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că România va primi integral cererea de plată nr. 4 din PNRR.

„Așa cum speram, avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor pe cererea de plată 4 vom avea o cerere de plată curată de 2,62 de miliarde de euro. Avem o cerere de plată curată pe cererea de plată 4 din PNRR”, a spus Pîslaru luni.

Potrivit ministrului, cererea nr. 4 a fost depusă în luna decembrie anul trecut, iar în acest moment „este încheiată, curată”.

„Nu avem ce scrisoare să primim de tip cererea de plată 3, lucru care este o premieră pentru România din anul 2021”, a completat Pîslaru.

O altă informație anunțată de ministru a legată de faptul că România a încheiat negocierile cu Norvegia, Liechtenstein și Islanda pentru finanțarea cu aproape jumătate de miliard de euro. Acest pas foarte important a fost bifat. La venirea Guvernului Bolojan negocierile erau blocate”, a mai precizat ministrul.

