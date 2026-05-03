Radu Oprea îl acuză pe Dragoș Pîslaru că l-a dezinformat premierul Ilie Bolojan privind PNRR și pierderea a 200 milioane de euro

Fostul secretar general al Guvernului, Radu Oprea, a lansat acuzații dure la adresa lui Dragoș Pîslaru, afirmând că acesta ar fi transmis informații incomplete sau eronate premierului Ilie Bolojan în legătură cu implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Declarațiile vizează în special raportarea privind vizita de la Bruxelles și situația cererii de plată numărul 3 din PNRR.

Acuzații privind raportul transmis de la Bruxelles

Radu Oprea susține că raportul de deplasare transmis după întoarcerea de la Bruxelles nu ar fi reflectat riscurile reale privind fondurile europene.

„Dragoș Pîslaru la întoarcerea de la Bruxelles a transmis un raport de deplasare. Un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan. Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3”, scrie pe Facebook Radu Oprea.

Acesta afirmă că documentul ar fi evidențiat în principal aspecte pozitive legate de negociere, fără a menționa eventualele pierderi financiare.

Disputa privind fondurile din PNRR

În centrul disputei se află implementarea unor jaloane din cadrul PNRR, inclusiv cel legat de AMEPIP, unde România ar fi pierdut aproximativ 200 de milioane de euro, potrivit lui Oprea.

Acesta a amintit că anterior erau prezentate progrese în domeniul guvernanței corporative:

„Progresele înregistrate în domeniul guvernanței corporative, concretizate în operaționalizarea AMEPIP, adoptarea legislației privind companiile de stat și elaborarea tabloului de bord de monitorizare a indicatorilor de performanță au fost recunoscute de echipa Comisiei Europene drept pași semnificativi în direcția corectă”.

Cu toate acestea, fostul oficial susține că evaluarea Comisiei Europene ar fi indicat ulterior probleme de funcționare.

Critici privind echipa de negociere

Radu Oprea a mai afirmat că schimbările din echipa de negociere cu Comisia Europeană ar fi afectat rezultatele României în cadrul PNRR.

El susține că profesioniști din Secretariatul General al Guvernului ar fi fost îndepărtați din procesul de negociere.

„Aroganța unui om ne costă pe toți… a îndepărtat din echipa de negociere cu Comisia profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului”, adaugă Oprea.

Disputa privind meritul pentru fondurile primite

În același context, Radu Oprea afirmă că o parte din fondurile primite pe jalonul AMEPIP, în valoare de 132 milioane de euro, ar fi fost rezultatul activității echipei tehnice din SGG.

„Cele 132 milioane euro primite pe jalonul AMEPIP sunt urmare numirii conducerii actuale, printr-o selecție corectă și transparentă, rezultat la care Dragoș Pîslaru sau Oana Gheorghiu nu au avut nicio contribuție. Meritul este al colegilor din SGG și într-o oarecare măsură și al meu”, încheie Oprea.