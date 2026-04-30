Grindeanu: Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat la Antena 3 CNN că premierul Ilie Bolojan seamănă cu Liviu Dragnea din 2017, acuzându-l că încearcă să controleze singur scena politică. Întrebat despre paralela dintre propria demitere și situația actuală, Grindeanu a spus că diferența constă în miza luptei, nu în mecanism.
Andreea Tobias
30 apr. 2026, 20:11, Politic

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a fost confruntat, joi seara, la Antena 3, cu o fotografie din 2017, momentul în care PSD îi retrăsese sprijinul, iar el refuzase să demisioneze din funcția de premier.

Întrebat dacă își amintește acel moment, Grindeanu a răspuns scurt: „Evident. Mi-era și greu să uit.”

„Atunci mă luptam cu Dragnea”

Referitor la întrebarea dacă există o diferență între situația sa din 2017 și cea a lui Ilie Bolojan acum, Grindeanu a spus că diferența este fundamentală. „Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea unde a dus România”, a declarat el.

Întrebat dacă îl compară pe Bolojan cu Dragnea, Grindeanu a răspuns: „Vedeți altcumva lucrurile?”.

A adăugat că actualul premier are 85% încredere negativă și că peste 80% dintre români consideră că duce țara într-o direcție greșită.

„Dă foc la câmpii, otrăvește fântânile”

Referitor la acuzațiile aduse premierului, Grindeanu a spus că Bolojan „taie toate punțile de dialog”. Scopul, în viziunea liderului PSD, ar fi ca după plecarea sa să nu mai existe nicio șansă de construire a unei coaliții pro-europene.

„Tactica asta denotă un soi de iresponsabilitate”, a declarat Grindeanu. A adăugat că România poate fi guvernată și fără Bolojan. „Se pot construi autostrăzi și fără ca Elie Bolojan să fie prim-ministru”, a spus el.

„Există viață și după marți”

Întrebat despre alianța dintre PSD și AUR pentru dărâmarea guvernului, Grindeanu a evitat să dezvolte subiectul. A transmis însă un mesaj clar: „Există viață și după ziua de marți. Pentru noi trebuie să fie o viață mai bună.”

Liderul PSD a precizat că a înțeles apelul președintelui de dezescaladare a discursului public. „Ați văzut că am evitat să intru în polemici”, a afirmat el.

