Clopotnița unei biserici din Vâlcea a ars. De la ce a pornit incendiul?

Joi, în urma incendiului izbucnit la o anexă a bisericii „Sfântul Nicolae” din localitatea Lădești, județul Vâlcea, clopotnița din lemn, dar și structura metalică care susține clopotul au ars.
Daiana Rob
30 apr. 2026, 17:38, Social

De asemenea, a ars și camera centralei termice aflată la parter. În urma incendiului, centrala dar și pompa de căldură, un frigider, dar și o scară de aluminiu au ars. Coșul centralei termice, dar și o ușă de termopan au fost afectate de flăcări. 

Potrivit pompierilor ISU Vâlcea, balizata bisericii este în pericol de prăbușire, din cauză că incendiul a afectat structura de rezistență a bisericii.

Incendiul a fost cauzat de explozia centralei termice. În urma incendiului nu au fost indentificate victime, potrivit pompierilor.

Reamintim că incendiul a pornit în jurul amiezii și s-a manifestat la clopotnița Bisericii „Sfântul Nicolae” din Lădești.

Pompierii au intervenit la fața locului cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție rapidă și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.

