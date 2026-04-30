Colegiul Medicilor se distanțează de afirmațiile unui ginecolog despre sarcina concepută în post / „Libertatea de exprimare nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională”

Colegiul Medicilor din România (CMR) a anunțat că a primit o sesizare referitoare la declarațiile publice ale unui medic obstetrician-ginecolog, care a susținut că sarcina concepută în perioada de post ar putea genera probleme în timpul sarcinii sau după naștere.

Instituția s-a delimitat ferm de afirmații și a trimis cazul spre anchetă Colegiului Medicilor Iași, unde medicul este înregistrat.

CMR a precizat că se delimitează „ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală.”

„În medicină, fiecare mesaj poate avea consecințe”

Președintele CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a transmis un avertisment clar la adresa medicilor care fac afirmații nefondate în spațiul public:

„Libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților și asupra încrederii în sistemul de sănătate.”

Medicul e anchetat de Colegiul teritorial din Iași

Poiană a subliniat că „orice afirmație a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi științifice solide și aliniată la ghidurile și practicile validate la nivel internațional”, adăugând că instituția „va acționa ori de câte ori acestea sunt încălcate.”

CMR nu a făcut public numele medicului vizat, însă a precizat că sesizarea a fost trimisă spre soluționare colegiului teritorial din Iași, cel competent să ancheteze cazul și să decidă dacă sunt necesare măsuri disciplinare.