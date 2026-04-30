Prima pagină » Politic » Detașările și transferurile, un sport național, spune Pîslaru / Noile măsuri ar putea duce la economii de 1 miliard de lei

Detașările și transferurile, un sport național, spune Pîslaru / Noile măsuri ar putea duce la economii de 1 miliard de lei

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a vorbit și despre proiectul de lege care reglementează detașările și transferurile, cuprins în întreg proiectul interzicerii cumulului pensie-salariu, adoptat de Guvern, joi. Acesta a precizat că toată legea ar putea genera „sume însemnate de economii”, spunând că s-ar putea ajunge și la suma de 1 miliard de lei.
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Daiana Rob
30 apr. 2026, 14:41, Politic

„Un proiect de lege care aduce și o claritate pe un fenomen care a devenit un fel de «sport național» în administrație și anume detașările și transferurile. Cunoaștem cazurile care au ajuns în mass media, cu detașări din zona de primărie care devine consul sau persoane care se transferă din administrația publică locală în centrală, fără să aibă neapărat toate calitățile”, a declarat Pîslaru, în conferința de presă susținută după ședința extraordinară a Executivului, de joi. 

Acesta a precizat că proiectul de lege prevede reguli mai clare pentru reorganizarea instituțiilor, mecanisme mai eficiente pentru ocuparea posturilor vacante și clarificarea și limitarea acestor detașări și transferuri.

Acesta a precizat, că în noul proiect de lege se acordă termene foarte scurte pentru clarificarea situațiilor de detașări și transferuri.

Odată ce lumea se așează în ștatele de funcție așa cum trebuie, aceste măsuri care sunt mai degrabă de rezolvarea discrepanțelor și acestor probleme bizare de caracter temporar, odată ce sunt reglate, nu mai e nevoie ca actul normativ să pună acest moratoriu pe detașări și transferuri, presupunând că toată lumea înțelege că ar trebui să păstrăm o conduită în administrație care să limiteze aceste lucruri și în viitor”, a declarat Pîslaru. 

Întrebat ce economii ar face statul prin eliminarea pensiilor speciale și tăierea detașărilor și transferurilor, Dragoș Pîslaru a declarat că, potrivit unor evaluări parțiale, statul ar putea face „economii substanțiale”.

Nu vă pot da o cifră fixă, dar cu siguranță discutăm de sute de milioane de lei ca ordini de mărime, dacă nu cumva peste un miliard de lei”, precizând că suma estimată reprezintă un cumul al tăierii pensiilor speciale, dar și aspectele legate de scoaterea posturilor vacante și potențialul total al acestei legi. 

Reamintim că joi, proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu a fost adoptat de Guvern și va fi trimis parlamentului care va solicita ca acesta să fie adoptat în procedură de urgență.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor