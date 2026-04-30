Detașările și transferurile, un sport național, spune Pîslaru / Noile măsuri ar putea duce la economii de 1 miliard de lei

„Un proiect de lege care aduce și o claritate pe un fenomen care a devenit un fel de «sport național» în administrație și anume detașările și transferurile. Cunoaștem cazurile care au ajuns în mass media, cu detașări din zona de primărie care devine consul sau persoane care se transferă din administrația publică locală în centrală, fără să aibă neapărat toate calitățile”, a declarat Pîslaru, în conferința de presă susținută după ședința extraordinară a Executivului, de joi.

Acesta a precizat că proiectul de lege prevede reguli mai clare pentru reorganizarea instituțiilor, mecanisme mai eficiente pentru ocuparea posturilor vacante și clarificarea și limitarea acestor detașări și transferuri.

Acesta a precizat, că în noul proiect de lege se acordă termene foarte scurte pentru clarificarea situațiilor de detașări și transferuri.

„Odată ce lumea se așează în ștatele de funcție așa cum trebuie, aceste măsuri care sunt mai degrabă de rezolvarea discrepanțelor și acestor probleme bizare de caracter temporar, odată ce sunt reglate, nu mai e nevoie ca actul normativ să pună acest moratoriu pe detașări și transferuri, presupunând că toată lumea înțelege că ar trebui să păstrăm o conduită în administrație care să limiteze aceste lucruri și în viitor”, a declarat Pîslaru.

Întrebat ce economii ar face statul prin eliminarea pensiilor speciale și tăierea detașărilor și transferurilor, Dragoș Pîslaru a declarat că, potrivit unor evaluări parțiale, statul ar putea face „economii substanțiale”.

„Nu vă pot da o cifră fixă, dar cu siguranță discutăm de sute de milioane de lei ca ordini de mărime, dacă nu cumva peste un miliard de lei”, precizând că suma estimată reprezintă un cumul al tăierii pensiilor speciale, dar și aspectele legate de scoaterea posturilor vacante și potențialul total al acestei legi.

Reamintim că joi, proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu a fost adoptat de Guvern și va fi trimis parlamentului care va solicita ca acesta să fie adoptat în procedură de urgență.