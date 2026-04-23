Telefonul vechi e o comoară. Cinci moduri de reutilizare la care nu te-ai gândit

Milioane de smartphone-uri vechi zac uitate în sertare. Reutilizare inteligentă, bani economisiți - cinci idei practice pentru vechiul tău telefon.
Andreea Tobias
23 apr. 2026, 10:59, Știrile zilei

Reutilizarea unui telefon vechi drept cameră de securitate este una dintre cele mai inteligente soluții, scrie El Economista.

Unul dintre cele mai utile lucruri pe care le poți face cu un telefon vechi este să-l transformi în cameră de securitate. Există aplicații dedicate care îi conferă exact funcțiile unei camere de supraveghere.

Datorită dimensiunilor reduse și portabilității, îl poți amplasa practic oriunde în casă.

Centru de divertisment dedicat

Poți descărca filme, seriale sau muzică direct pe telefonul vechi. Astfel, eliberezi spațiul de stocare al telefonului principal și prelungești durata de viață a bateriei.

Un telefon dedicat divertismentului înseamnă și mai puține întreruperi în activitatea zilnică.

Spațiu suplimentar de stocare

Fotografiile, videoclipurile și documentele importante ocupă spațiu prețios pe telefonul principal. Vechiul smartphone poate deveni un spațiu de stocare personal, la îndemână oricând.

Nu mai depinzi exclusiv de serviciile cloud plătite.

Ecran secundar conectat la televizor

Telefonul vechi poate transmite conținut direct pe televizor. Este suficient ca ambele dispozitive să fie conectate la aceeași rețea WiFi.

Poți reda filme sau videoclipuri fără să folosești telefonul principal.

Player multimedia pentru mașina ta

Dacă mașina ta nu are ecran integrat, telefonul vechi rezolvă problema. Îl montezi pe bord și îl folosești ca hartă, player de muzică sau orice altceva ai nevoie.

Bateria telefonului principal rămâne intactă, iar apelurile nu îți mai întrerup navigarea.

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Conacul Simonis de la Moșnița Nouă. Primarul, fratele președintelui Consiliului Județean Timiș Alfred Simonis, trebuie să își amendeze părinții: „Tatăl meu va plăti și va intra în legalitate”
Libertatea
I-a recidivat tumora pe creier! Mircea Solcanu face dezvăluiri despre starea lui de sănătate: „Risc în orice moment să mor, chiar și acum”
CSID
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Promotor