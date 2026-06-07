Evacuări în Vrancea după ce debitul unui râu a crescut și a rupt un mal de pământ. Apa în curți a ajuns la 40 cm

UPDATE:

ISU Vrancea anunță că, după executarea recunoașterii în teren, s-a constatat că sunt 50 de gospodării afectate din cauza apei revărsate și 80 de persoane, dintre care 20 de minori, care sunt în proces de evacuare.

Adâncimea apei în curți este de aproximativ 30-40 cm, iar în unele locuințe este de aproximativ 10 cm.

Nu sunt persoane care necesită îngrijiri medicale.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

ISU Vrancea anunță duminică seara că, în urma ploilor din ultimele ore, debitul râului Slimnic a crescut semnificativ, provocând ruperea unui mal de pământ și punând în pericol aproximativ 20 de gospodării din localitatea Bogza.

În urma recunoașterii făcute la fața locului, a fost luată măsura evacuării preventive a 40 de persoane.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială pentru stingere, două motopompe, un microbuz pentru transportul persoanelor evacuate și două bărci.

Intervenția este în desfășurare.

Iată recomandările pompierilor pentru populație:

– să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase;

– să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute;

– să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt;

– să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.