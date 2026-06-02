Mai mulți șoferi, blocați cu mașina într-un pasaj din Focșani. Ploile au făcut ravagii în Vrancea

„În urma precipitațiilor abundente înregistrate în municipiul Focșani și în județul Vrancea, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Anghel Saligny» al județului Vrancea au intervenit pentru gestionarea efectelor produse de vremea nefavorabilă”, informează ISU Vrancea.

Până la această oră, pompierii au intervenit pentru evacuarea a două mașini, dar și o autoutilitară din pasajul Vâlcele din Focșani.

Tot în urma ploilor, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie din satul Petrești, comuna Vânători.

Apa a intrat, de asemenea, și într-un supermarket din Focșani, iar pompierii au intervenit pentru a o evacua.

Tot în Focșani, în urma furtunii, un arbore a căzut pe strada Garofiței, iar pompierii au acționat pentru îndepărtarea obstacolului.

„Misiunile sunt în dinamică, iar forțele și mijloacele din cadrul ISU Vrancea rămân pregătite să intervină în sprijinul cetățenilor pentru înlăturarea efectelor generate de fenomenele meteorologice”, transmite ISU Vrancea.