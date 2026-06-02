Raluca Turcan: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027

Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei PNL Raluca Turcan.
Luiza Moldovan
02 iun. 2026, 17:22, Politic
Deputata PNL Raluca Turcan anunță că proiectul de lege care elimină supraimpozitarea contractelor de muncă part-time a primit aviz favorabil în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților și urmează să intre la votul final în plen.

Potrivit fostului ministru al Muncii, noile prevederi ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și vor permite ca angajații part-time să fie taxați în funcție de venitul efectiv realizat.

„O bătălie pe care o duc de peste trei ani”

„Azi, în Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, am câștigat o bătălie pe care o duc de peste 3 ani. De la 1 ianuarie 2027, contractele de muncă part-time vor fi taxate la valoarea lor efectivă”, transmite Turcan într-o postare publicată pe Facebook.

Parlamentarul susține că măsura este necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană.

„Statul ar trebui să încurajeze ocuparea locurilor de muncă”

„România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din UE – aproape 30% – și contractele de muncă part-time sunt una dintre cele mai eficiente modalități de a combate acest șomaj”, spune Turcan.

Potrivit acesteia, actualul regim fiscal descurajează utilizarea contractelor part-time, iar statul ar trebui să încurajeze ocuparea forței de muncă.

„România trebuie să stimuleze munca și să reducă progresiv povara fiscală suportată de angajatori. Adoptarea acestui proiect reprezintă un prim pas în această direcție”, precizează deputata.

România are cele mai puține contracte part-time din UE

În mesajul său, aceasta compară situația României cu cea a altor state europene, susținând că doar 2,9% dintre contractele de muncă din România sunt cu timp parțial, față de o medie europeană de 17,1%.

„România este codașă în Uniunea Europeană în privința ponderii contractelor de muncă cu timp parțial. În Germania, de exemplu, ponderea angajaților cu normă parțială este de 39,9% din totalul forței de muncă”, arată Turcan.

Turcan speră că deputații care s-au abținut în Comisie vor vota în plen

Proiectul legislativ urmează să fie supus votului final al Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.

Deputata liberală și-a exprimat speranța că parlamentarii care s-au abținut la votul din comisie vor susține inițiativa în plen.

„Statul trebuie să stimuleze munca, nu să o penalizeze”, a concluzionat Raluca Turcan.

