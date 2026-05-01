Raluca Turcan, mesaj de 1 Mai: Reducerea taxării muncii și flexibilizarea pieței reprezintă priorități ale pieței muncii

Piața muncii după aerarea României la UE

Raluca Turcan a punctat efectele pozitive ale aderării României la UE, privind piața muncii.

„După aderarea la UE, piața muncii din România a avut cea mai rapidă dezvoltare din întreaga regiune. Câștigul salarial mediu net a ajuns la peste 5.500 lei în anul 2026 (de la aproximativ 866 lei la momentul aderării la UE, la 1 ianuarie 2007), iar România a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale venitului real pe cap de locuitor. Aderarea la UE a deschis mii de oportunități, atât în țară, cât și în spațiul comunitar, iar dezvoltarea internetului a flexibilizat piața muncii și a deschis perspective noi pentru angajați și angajatori”, se arată în mesajul publicat vineri de Turcan pe Facebook.

Productivitate scăzută și povara fiscală

Deputatul PNL a atras atenția asupra unor probleme persistente, precum productivitatea scăzută comparativ cu media europeană și nivelul ridicat al sărăciei în rândul angajaților, invocând presiunea fiscală cu care se confruntă.

„Productivitatea muncii în România rămâne semnificativ sub media UE în termeni nominali (aprox. 18-20 euro/oră față de ~45–48 euro/oră la nivel european). În același timp, sărăcia în muncă este ridicată: aproximativ 14–15% dintre angajați sunt în risc de sărăcie, comparativ cu ~9–10% media UE. În plus, povara fiscală pe muncă este în continuare foarte ridicată. Un angajat primește în mână aproximativ 58–59% din salariul brut”, se arată în postare.

Soluțiile propuse

Turcan a pledat pentru reforme precum reducerea taxării muncii și flexibilizarea pieței.

„De aceea cred că formele noi de lucru pe care le-am propus sunt mai actuale ca oricând. Primul: eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. După introducerea acestei măsuri, costurile pentru angajatori au crescut, iar zeci de mii de contracte part-time au dispărut din piață. Celelalte două: contractul la cerere și contractul cu mai mulți angajatori sunt instrumente moderne pentru o piață a muncii flexibilă. Contractul la cerere răspunde nevoii de activități intermitente, iar contractul cu mai mulți angajatori reduce birocrația și crește mobilitatea. Ambele pot combate munca la negru și pot aduce în piața muncii categorii care au nevoie de program flexibil”, mai transmite deputatul.