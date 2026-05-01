Brutăriile franceze au rămas deschise de 1 Mai. Prim-ministrul Sébastien Lecornu, la cumpărături de baghete franțuzești

Brutăriile franceze au fost deschise, vineri, cu sprijinul guvernului, sfidând sindicatele care susțineau că 1 Mai ar trebui să rămână o zi sacră de odihnă obligatorie, relatează France 24.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a comandat mai multe baghete în fața camerelor de filmat, în satul Saint-Julien-Chapteuil din centrul Franței.

„Hai să avem mai multe… cel puțin patru”, a spus el, în timp ce încerca să promoveze un nou proiect de lege care să scutească în mod clar magazinele independente de pâine și florării de odihna obligatorie de Ziua Muncii, potrivit aceleiași surse.

Angajații ce lucrează de 1 Mai, plătiți dublu

Conform legislației franceze, „1 mai este zi de sărbătoare legală și nelucrătoare”. Însă, serviciile esențiale, precum spitalele și hotelurile, pot rămâne deschise doar dacă își plătesc personalul dublu.

A existat, însă, o confuzie cu privire la faptul dacă brutăriile se pot deschide.

Inspectorii muncii au raportat autorităților, în ziua de 1 Mai 2024, cinci brutari pentru activitate profesională, ceea ce a dus la aducerea lor în fața instanței. Aceștia au fost achitați cu toții anul trecut, dar situația lor dificilă a stârnit dezbateri în toată Franța.

Brutarii, necesari și de Ziua Muncii

Guvernul a încurajat brutarii la începutul acestei săptămâni să lucreze pe 1 mai, spunând că aceștia sunt „indispensabili pentru continuitatea vieții sociale”.

De asemenea, a spus că florăriile ar trebui să se deschidă pentru a vinde lăcrămioare parfumate, care se vând în mod tradițional de Ziua Muncii în Franța.

Miercuri, cabinetul a înaintat un proiect de lege, care nu a fost încă supus votului în parlament, ce permite atât brutăriilor, cât și florăriilor să se deschidă începând cu prima zi a lunii mai, atâta timp cât angajații se oferă, în scris, voluntari să lucreze și sunt plătiți cu salarii duble.

Principalele sindicate din țară susțin că niciun angajat nu este cu adevărat liber să se ofere voluntar atunci când dorește să își păstreze un contract de muncă și se tem că, în curând, toți lucrătorii francezi vor fi obligați să lucreze în ziua de sărbătoare.