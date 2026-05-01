Minivacanța de 1 Mai: Stațiunea Costinești, neobișnuit de liberă

Minivacanța de 1 Mai a debutat încă de vineri, însă, deși este un prilej pentru excursii pe malul mării, stațiunea Costinești a rămas goală în comparație cu alte zone de la Marea Neagră care au reușit să atragă un număr ridicat de turiști.
Radu Mocanu
01 mai 2026, 17:05, Social

Reporterii Mediafax au mers pe litoral pentru a lua pulsul stațiunilor, de obicei arhipline cu ocazia Zilei Muncii, însă spre deosebire de zone precum Mamaia sau Vama Veche, stațiunea Costinești este neobișnuit de liberă în acest an. 

Imaginile din Costinești arată că plaja este liberă, cu excepția câtorva trecători și a punctelor sezoniere ale salvamarilor, peisajul fiind dominat de Obelisc, monumentul emblematic al stațiunii de pe litoral. 

Magazinele de pe aleea de promenadă  sunt în mare parte pustii, având obloanele trase sau vitrinele acoperite, iar stațiunea este vizitată doar de câteva grupuri restrânse de persoane, spre deosebirea de agitația specifică minivacanței de 1 Mai. 

În ciuda lipsei turiștilor, debarcaderul din stațiune este complet pregătit pentru sezonul estival. Sunt disponibile pentru închiriat hidrobiciclete, dar și bărci cu motor, iar vaporașul „L’Ozana” este pregătit pentru cursele către epava Evangelia, o atracție din Costinești. Prețurile afișate arată un tarif de 40 de lei pentru adulți și doar 20 de lei pentru copii. 

Spre deosebire de Costinești, alte stațiuni au reușit să atragă mai mulți turiști. Experți în turism au declarat că  locații precum Vama Veche ating o rată de ocupare de 90-100%, litoralul înregistrând un grad mediu de 50-70%.  

Reporter&Fotoreporter: Oana Zvobodă și Mihai Pop

