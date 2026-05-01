Pîslaru, recunoștință și respect pentru muncitori de 1 Mai. „Statul are obligația să asigure condiții decente”

„Ca ministru interimar al Muncii, astăzi, de 1 mai — Ziua Muncii, transmit un gând de respect și recunoștință tuturor oamenilor care muncesc cinstit, încercând să își asigure un trai decent pentru ei și pentru familiile lor”, transmite, vineri, Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al muncii a precizat că mesajul său se adresează tuturor românilor care „muncesc în fabrică” sau cei care „programează” în corporație, cei care „vindecă în spitale”, dar și cei care „ne apără de pericol”.

El a transmis aceste urări și românilor care „străbat drumurile în lung și-n lat, dar și pentru cei care lucrează de acasă”; cei care „construiesc pe șantiere”, dar și cei care „inovează în laboratoare”.

Pîslaru a mai declarat că urările sunt adresate și românilor care muncesc „la cravată”, dar și celor care muncesc „la câmp”, dar și românilor aflați la muncă peste hotare sau cei care au rămas în țară.

„Munca trebuie respectată și nicio muncă cinstită nu este o rușine. Ca să-i putem respecta cu adevărat pe cei care muncesc, statul are obligația să stabilească reguli corecte, să asigure condiții decente, salarii echitabile și un sistem care îi protejează pe cei vulnerabili fără să îi descurajeze pe cei activi”, spune Pîslaru.