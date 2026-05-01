Ce nu ai voie să faci de 1 Mai dacă mergi la grătar. Reguli importante pentru ieșirile la iarbă verde

Totuși, puțini cunosc faptul că există reguli clare privind locurile unde poate fi aprins focul, modul în care sunt eliminate deșeurile și comportamentul permis în spațiile publice.

În fiecare an, autoritățile avertizează că încălcarea regulilor privind focul deschis, poluarea sau ocuparea zonelor nepermise poate duce la amenzi consistente. De aceea, este important să știi exact ce nu ai voie să faci de 1 Mai dacă mergi la grătar.

În afara spațiilor special amenajate

Una dintre cele mai frecvente greșeli este aprinderea focului în zone neautorizate. În multe păduri, margini de drum, parcuri naturale sau terenuri agricole, focul deschis este interzis.

Autoritățile recomandă folosirea exclusivă a locurilor special amenajate pentru picnic și grătar. Aprinderea focului în apropierea vegetației uscate poate provoca incendii extinse, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate și vânt puternic.

În cazul în care focul este făcut într-o zonă nepermisă, sancțiunile pot varia în funcție de gravitate. În unele situații, amenzile pot depăși câteva mii de lei.

Lăsarea gunoaielor în zonele de picnic este una dintre cele mai frecvente probleme raportate după minivacanța de 1 Mai. Resturile alimentare, sticlele, ambalajele și cărbunii folosiți pot afecta mediul și pot pune în pericol animalele sălbatice.

Este recomandat să colectezi toate deșeurile în saci și să le depozitezi în containere special amenajate. În multe zone turistice, abandonarea deșeurilor poate fi sancționată.

Pe lângă aspectul legal, păstrarea curățeniei contribuie la protejarea spațiilor verzi și la menținerea zonelor de relaxare pentru toți vizitatorii.

Dacă mergi la grătar nu asculta muzică la volum excesiv

Mulți aleg să transforme ziua de 1 Mai într-o petrecere în aer liber. Totuși, folosirea boxelor puternice sau a muzicii la volum ridicat poate deranja ceilalți turiști sau locuitorii din apropiere.

În unele localități și zone turistice există reguli privind nivelul de zgomot permis, în special în apropierea campingurilor, pădurilor sau zonelor rezidențiale.

Respectarea liniștii publice este importantă pentru evitarea conflictelor și a eventualelor sancțiuni.

Consumul excesiv de alcool poate transforma o zi relaxantă într-o situație periculoasă. Una dintre cele mai grave greșeli este conducerea mașinii după consumul de alcool.

Poliția intensifică verificările în perioada minivacanței de 1 Mai, în special în zonele turistice și pe drumurile intens circulate.

De asemenea, comportamentul agresiv sau tulburarea ordinii publice poate atrage sancțiuni. Este recomandat ca grupurile care participă la grătar să desemneze o persoană care nu consumă alcool și poate conduce în siguranță.

Dacă mergi la grătar, stinge focul complet

Mulți oameni pleacă din zona de picnic fără să se asigure că focul este stins complet. Jarul rămas aprins poate genera incendii chiar și după mai multe ore.

Pentru a evita riscurile, focul trebuie stins complet cu apă sau pământ înainte de plecare. Este important să verifici dacă nu mai există fum sau cărbuni aprinși.

Autoritățile recomandă supravegherea focului pe toată durata folosirii și evitarea părăsirii grătarului nesupravegheat.

În anumite rezervații naturale sau arii protejate, activitățile de picnic și grătar sunt limitate sau complet interzise.

Aceste restricții există pentru protejarea ecosistemelor și pentru prevenirea incendiilor sau poluării. Înainte de a pleca la drum, este recomandat să verifici dacă zona aleasă permite astfel de activități.

Nerespectarea regulilor din ariile protejate poate atrage amenzi importante și sancțiuni suplimentare.