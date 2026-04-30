Ghid complet pentru un grătar desăvârșit / Micul de Obor și destinul său diplomatic / Rețeta perfecțiunii, furată de la terasa din Obor

Nu e deloc simplu să faci un grătar ca lumea. Grătarul „devine după facultăți”, cum spunea Moromete. Ai nevoie de timp, de obsesia perfecțiunii, nu merge oricum.
Fără astea n-ai ce căuta la grătar.
Îți prezentăm un ghid complet pentru cum să obții cea mai suculentă carne la grătar care s-a pomenit vreodată și la sfârșit îți dăm și certificat de absolvent.
Nu trebuie să fii doctor ca să știi că există patru tipuri de marinade: acide, cu vin, saramură, cu ulei și ierburi.
Timpul corect de marinare depinde de tipul de carne. Carnea mare are nevoie de cel puțin 12 ore pentru marinare, puiul – aproximativ 6 ore, peștele, 2-3 ore.
Este important să respecți timpii de marinare. Aceștia îți vor duce gustul la un nivel superior. Marinadele nu se refolosesc.
Ce este, de fapt, o marinadă: este un mix de acid cu grăsime și condimente și răbdare.
Intensitatea focului este crucială.
La terasa de mici de la Obor se vorbește în toate limbile Europei, așa că nu e deplasat dacă spunem că micul promovează România mai bine ca orice brand de țară.
Micul de Obor e mai mult decât un mic: e manifest politic.
La terasa cu mici de la Obor niciodată n-ai să vii fără să aștepți la rând la coadă.
I s-a dus buhul peste tot, așa că să nu te miri dacă auzi pe acolo și germană, și franceză, și olandeză, și sârbă, și orice vrei.
La terasă la Obor, orice națiune e bine-venită, pentru că, aici, micul devine poarta de intrare în diplomația adevărată.
Micul de Obor e obiectiv turistic.
E plin Bucureștiul de locuri de vizitat. Cu toate astea, mai vizitat ca micul de Obor nu e niciun loc din București.
Dacă nu reușești să ajugi la terasa de la Obor zilele astea, îți lăsăm aici rețeta adevărată a micului, așa cum se pune el pe grătar la Obor.
Toacă fin carnea sau cere la măcelărie „pentru mici”.
Adaugă toate condimentele + usturoiul.
Începe să frămânți și adaugă supa treptat.
Durează 10–15 minute, până când compoziția devine lipicioasă, elastică, ușor gelatinoasă – exact asta face diferența la micii de Obor.
Pas obligatoriu, nenegociabil.
În sala de așteptare a frigiderului, toate aromele au timp să se cunoască între ele.
Lasă compoziția la frigider 24 de ore, acoperită bine.
Aici, în frigider, se leagă gustul de Obor, nu pe grătar.
Cu mâinile umezite formează mici cu o lungime de 8–10 cm, fără să îndeși prea tare.
Grătarul de Obor are jar încins, dar nu are flacără directă
Este uns cu slănină.
Întoarce-i des (nu-i lăsa să ardă).
Stropește-i ușor cu apă/supă dacă par uscați.
Timp: 10–12 minute.
Nu doar micul de Obor, dar orice mic care se respectă trebuie să fie suculent la interior și să aibă o crustă uniformă, altfel, ce-am făcut?!
Perfecțiunea micului de Obor vine din tratamentul de spa alcătuit din seu, supă și odihna și frigider. Nu trebuie presați pe grătar.
Un mic ars nu este un mic, darămite un mic de Obor care-și respectă destinul diplomatic!