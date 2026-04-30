Ghid complet pentru un grătar desăvârșit / Micul de Obor și destinul său diplomatic / Rețeta perfecțiunii, furată de la terasa din Obor

Nu e deloc simplu să faci un grătar ca lumea. Grătarul „devine după facultăți”, cum spunea Moromete. Ai nevoie de timp, de obsesia perfecțiunii, nu merge oricum.

Fără astea n-ai ce căuta la grătar.

Îți prezentăm un ghid complet pentru cum să obții cea mai suculentă carne la grătar care s-a pomenit vreodată și la sfârșit îți dăm și certificat de absolvent.

Nu există carne la grătar bună fără pregătire. E ca la sală: înainte să te dai mare la gantere, ai nevoie de o încălzire minimă, să-ți intre mușchii în funcțiune. La carne, încălzirea înseamnă marinadă – o marinadă simplă, nu ceva extraordinar: ulei+usturoi+rozmarin. N-ai nevoie de mai mult Carnea trebuie scoasă din frigider cu aproximativ o oră înainte de marea grătăreală. Ideal (adică dacă vrei doctorat în grătar), timpul ideal pentru marinarea cărnii este de 24 de ore. Grătarul s eunge cu slănină sau ceapă pentru o aromatizare ca la carte Ordinea cărnii pe grătar. E ca la „Primiri Urgențe”: cel care are nevoie de mai multă îngrijire intră primul: micul, porcul, vita, la sfârșit vin puiul, peștele și legumele. Orice dotor în grătar îți va spune să reziști tentației de a apăsa pe carne – își pierde suculența și vei obține o carne uscată, fără personalitate. De asemenea, nu o întoarce obsesiv. Ai răbdare! După ce ai scos carnea de pe grătar nu sări ca hapsânul pe ea! Las-o să se odihnească. Va deveni mult mai suculentă. Cine sare peste acest pas nu se califică pentru Certificatul de Absolvent la cursul de gratargiu-doctor. Stai cu ochii pe grătar! E banal, dar e vital. Între o carne arsă și una bine făcută există o graniță ce nu poate fi trecută dintr-o parte într-alta.

Tipuri de marinade

Nu trebuie să fii doctor ca să știi că există patru tipuri de marinade: acide, cu vin, saramură, cu ulei și ierburi.

Timpul corect de marinare depinde de tipul de carne. Carnea mare are nevoie de cel puțin 12 ore pentru marinare, puiul – aproximativ 6 ore, peștele, 2-3 ore.

Este important să respecți timpii de marinare. Aceștia îți vor duce gustul la un nivel superior. Marinadele nu se refolosesc.

Ce este, de fapt, o marinadă: este un mix de acid cu grăsime și condimente și răbdare.

Intensitatea focului este crucială.

Micul de Obor și destinul său diplomatic

La terasa de mici de la Obor se vorbește în toate limbile Europei, așa că nu e deplasat dacă spunem că micul promovează România mai bine ca orice brand de țară.

Micul de Obor e mai mult decât un mic: e manifest politic.

La terasa cu mici de la Obor niciodată n-ai să vii fără să aștepți la rând la coadă.

I s-a dus buhul peste tot, așa că să nu te miri dacă auzi pe acolo și germană, și franceză, și olandeză, și sârbă, și orice vrei.

La terasă la Obor, orice națiune e bine-venită, pentru că, aici, micul devine poarta de intrare în diplomația adevărată.

Micul de Obor e obiectiv turistic.

E plin Bucureștiul de locuri de vizitat. Cu toate astea, mai vizitat ca micul de Obor nu e niciun loc din București.

Rețeta perfecțiunii micului de Obor

Dacă nu reușești să ajugi la terasa de la Obor zilele astea, îți lăsăm aici rețeta adevărată a micului, așa cum se pune el pe grătar la Obor.

Ingrediente (pentru ~1 kg)

600 g carne de vită (cu grăsime)

300 g carne de porc

100 g seu de vită (dacă găsești – mare plus)

Condimente

18 g sare

1 linguriță piper

1 linguriță cimbru uscat

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia iute (opțional)

1 linguriță bicarbonat de sodiu

Aromă

6–8 căței usturoi pisați

250–300 ml supă de oase (vită) sau apă minerală rece

Preparare

Pasul 1 – Amestecul

Toacă fin carnea sau cere la măcelărie „pentru mici”.

Adaugă toate condimentele + usturoiul.

Pasul 2 – Frământarea

Începe să frămânți și adaugă supa treptat.

Durează 10–15 minute, până când compoziția devine lipicioasă, elastică, ușor gelatinoasă – exact asta face diferența la micii de Obor.

Odihna

Pas obligatoriu, nenegociabil.

În sala de așteptare a frigiderului, toate aromele au timp să se cunoască între ele.

Lasă compoziția la frigider 24 de ore, acoperită bine.

Aici, în frigider, se leagă gustul de Obor, nu pe grătar.

Formarea

Cu mâinile umezite formează mici cu o lungime de 8–10 cm, fără să îndeși prea tare.

Grătarul

Grătarul de Obor are jar încins, dar nu are flacără directă

Este uns cu slănină.

Coacere

Întoarce-i des (nu-i lăsa să ardă).

Stropește-i ușor cu apă/supă dacă par uscați.

Timp: 10–12 minute.

Nu doar micul de Obor, dar orice mic care se respectă trebuie să fie suculent la interior și să aibă o crustă uniformă, altfel, ce-am făcut?!

Trucuri de Obor pe care nu ți le spune nimeni

bicarbonatul (îi face mai pufoși)

supa de oase (gust profund + suculență)

seu de vită (secretul bucătarului)

întors des pe toate părțile (crustă uniformă)

Perfecțiunea micului de Obor vine din tratamentul de spa alcătuit din seu, supă și odihna și frigider. Nu trebuie presați pe grătar.

Un mic ars nu este un mic, darămite un mic de Obor care-și respectă destinul diplomatic!