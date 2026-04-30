Categoriile profesionale la care nu se aplică interdicția cumulului pensie-salariu / Dragoș Pîslaru: „Vizăm corectarea unei anomalii”

„Interdicția cumulului pensiei cu salariul urmărește în primul rând să rectifice niște anomalii”, spune ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, care adaugă că există categorii profesionale la care această interdicție nu se aplică.
Luiza Moldovan
30 apr. 2026, 14:30, Politic

Executivul nu are în vedere, în acest moment, extinderea interdicției cumulului pensiei cu salariul pentru toate categoriile de bugetari, precum profesorii sau medicii, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, în conferința de presă de joi.

Întrebat dacă Guvernul analizează lărgirea listei angajaților din sectorul public care nu mai pot cumula pensia cu salariul, Dragoș Pîslaru a precizat că măsura vizează în primul rând situațiile considerate inechitabile.

Primul obiectiv al acestui act normativ este cel de echitate”, a explicat oficialul, subliniind că reforma se concentrează pe cazurile de pensionare timpurie, în special cele asociate pensiilor speciale.

Potrivit acestuia, problema apare în cazul persoanelor care „se pensionează la 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani, cu o pensie specială peste majoritatea salariilor din sectorul public, după care se întorc și se angajează”.

Intervenția legislativă urmărește corectarea unor dezechilibre

Ministrul a calificat această situație drept „o anomalie”, adăugând că intervenția legislativă urmărește corectarea acestor dezechilibre, nu o aplicare generalizată.

Nu există, în acest moment, intenția noastră de a extinde la alte categorii, ci vrem să corectăm, în primul rând, această inechitate”, a punctat Dragoș Pîslaru.

Totuși, Pîslaru nu a exclus ca subiectul să fie abordat în viitor, în cadrul unei reforme mai ample a administrației publice.

Poate fi parte dintr-o reformă mai amplă în care te uiți să vezi dacă vrei să întinerești administrația, dar, în acest moment, acesta nu este obiectivul”, a spus ministrul.

Declarațiile vin pe fondul dezbaterilor privind constituționalitatea și oportunitatea limitării cumulului pensie-salariu în sectorul public.

