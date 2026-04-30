Dragoș Pîslaru: ai nevoie să eliberezi aceste posturi vacante și să le scoți la concurs pentru a putea întineri administrația

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat joi într-o conferință de presă că se dorește o întinerire a administrației publice prin angajarea de funcționari debutanți pe posturile ce vor fi vacantate de cei care cumulează, în prezent pensia și salariul de la stat.
Laurentiu Marinov
30 apr. 2026, 14:15, Social

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru susține întinerirea aparatului administrativ prin încadrarea de debutanți pe posturile lăsate vacante de cei care în prezent cumulează pensia cu salariul în sistemul public. „Ideea este, în general, de a reconverti posturile vacante pentru zona de debutanți. Administrația publică în România este osificată. În sensul că, de foarte mult timp, n-au mai existat concursuri de intrare în funcție publică.

De altfel, aceste lucruri sunt în legătură și cu lege salarizării, care, dacă există cu siguranță un efect pe care îl are benefic, este tocmai să încurajeze creșterea salariilor debutanților în administrația publică. Acolo, de fapt, avem cea mai notabilă contribuție a legislației salarizării în sectorul public”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar ala muncii a declarat că angajările ar putea începe în toamnă.

 „În momentul în care legea este promulgată, așteptarea noastră este ca undeva în această toamnă să putem vedea o administrație care începe să se ducă în zona de normalizare din acest punct de vedere.Doar ca să înțelegem, legea vizează direct partea aceasta de reorganizare a posturilor vacante, este în mod explicit menționată. Legea vizează direct partea aceasta de reorganizare a posturilor vacante, este în mod explicit menționată”, a mai spus ministrul. 

Pîslaru a explicat în conferința de presă că este nevoie de o întinerire a administrației publice, unde mulți funcționari au ajuns pe cea mai înaltă treaptă de salarizare.

„Aici se coroborează cu ce vă spuneam mai devreme intenția de a ne uita la debutanți și la întinerirea administrației publice. Și în acest moment, dacă ne uităm pe piramidă administrației publice, lucrul pe care l-am făcut când m-am uitat pe salarizare, avem foarte multe persoane în administrație care nu mai pot avansa, sunt până la urmă la gradul maxim de consilier superior de vechime de grad și atunci, evident, ai nevoie să eliberezi aceste posturi vacante și să le scoți la concurs pentru a putea întineri administrația și a crește perfect”, declarat ministrul interimar al Muncii. 

