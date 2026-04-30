Prima pagină » Știrile zilei » Dragoș Pîslaru, despre demiterea Guvernului prin moțiunea de cenzură: Nu consider că este scenariul de bază

Dragoș Pîslaru, despre demiterea Guvernului prin moțiunea de cenzură: Nu consider că este scenariul de bază

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că nu consideră demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură drept un scenariu realist, invocând lipsa de unitate din rândul susținătorilor.
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Radu Mocanu
30 apr. 2026, 14:26, Politic

Breșe în rândul opoziției

Dragoș Pîslaru a afirmat că scenariul căderii guvernului nu este unul cert, evidențiind așteptările diferite ale susținătorilor moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. 

„Eu am încredere că mai ales în condițiile în care parlamentarii încep să înțeleagă exact ce fac sau ce au semnat. Niște parlamentari au semnat o moțiune și  acești parlamentari au început în aceste zile să-și dea seama că n-au niciun plan de alternativ. Unii dintre ei vor alegeri anticipate, alții nu vor. Unii dintre ei se gândesc că poate nu se înjură temporar ca să facă o coaliție, alții spun clar că nu vor coaliție. Constatăm breșe importante și cred că și poate probleme pe zona aceasta de responsabilitate față de modul în care dai foc la țară”, spune ministrul Pîslaru, joi, într-o conferință de presă. 

Contiunuitatea Guvernului

Ministrul a declarat că nu consideră dă demiterea Guvernului este scenariul de bază, dar în cazul în care moțiunea va trece, echipa guvernamentală va asigura interimatul, până la formarea unui nou Executiv. 

„Guvernul acesta rămâne în continuare, e adevărat, de la miniștrii cu puteri depline, va fi un guvern interimar dacă se întâmplă acest scenariu pe care eu nu-l consider neapărat scenariul de bază în acest moment. Dar ceea ce vă spun este că nu plecăm nicăieri pentru că avem lucruri de făcut. Trebuie să menținem în continuare țara pe o traiectorie stabilă, trebuie să facem exact ce a spus prim-ministru cu privire la pregătirea pentru absorbția fondurilor europene. Este un guvern responsabil care va rămâne până în ultima clipă să, până la urmă, să aibă grijă de românii și de România, spune Pîslaru. 

„Vom avea grijă ca în condițiile în care cei care au determinat această moțiune, au dus cursul de schimb la niște lucruri record, piețele reacționează, toată lumea este în acest moment în panică, măcar noi să putem arăta cu calm și cu voință că suntem în continuare responsabili”, mai spune Pîslaru. 

Marți, plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea a fost depusă și cu sprijinul PSD, după ce formațiune și-a retras miniștrii și toți reprezentanții din aparatul Guvernului. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor