Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, citită astăzi în Parlament. Votul decisiv, programat pe 5 mai

Moțiunea de cenzură îndreptată împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va fi prezentată astăzi în plenul reunit al Parlamentului.

Documentul, inițiat de parlamentari PSD, AUR și PACE – Întâi România, poartă titlul „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Calendarul dezbaterii a fost stabilit de Birourile permanente reunite. Astfel, moțiunea de cenzură este citită miercuri, de la ora 12:30, iar dezbaterea și votul final sunt programate pentru data de 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile. Documentul a fost semnat de 253 de parlamentari.

În textul moțiunii, partidele au cerut demiterea Guvernului și au formulat mai multe acuzații la adresa premierului Bolojan. Aceștia susțin că prim-ministrul ar fi ajuns „într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia”.

Totodată, aceștia afirmă: „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia”.

Semnatarii acuză Guvernul că ar pregăti „cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii”, fără consultare și fără transparență.

De asemenea, ei au respins ideea că populația ar beneficia de aceste măsuri. „Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!”.

Moțiunea include și critici privind modul în care ar urma să fie realizate tranzacțiile.

„De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”.

Parlamentarii mai susțin, totodată, că nivelul de trai al populației a scăzut în mod dramatic, în timp ce Guvernul ar prezenta aceste politici drept un succes.

În același document este vizată și o declarație controversată a premierului Ilie Bolojan, în care acesta ar fi spus despre anumite categorii de persoane că sunt „precum şobolanii” care rod din cămara statului.

Inițiatorii susțin că în loc ca premierul să își asume răspunderea pentru vorbele folosite și pentru că a comis „o monstruozitate de sorginte nazistă”, ar fi insistat că a fost doar o metaforă.

„Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să ştiţi că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcţionat din 1923 până în 1945, uzita adesea de aşa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili”.

„Dar probabil că aveţi o cultură istorică la fel de rudimentară ca şi cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României!”.

„Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE – Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan”, se arată în document.