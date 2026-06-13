Ce promite Eugen Tomac în programul de guvernare: reformă administrativ-teritorială, ANAF depolitizat, digitalizare și investiții în energie

Documentul, aflat încă în lucru, plasează reforma administrativ-teritorială drept „prioritate zero”. Tomac propune regiuni funcționale cu personalitate juridică, praguri minime de viabilitate pentru comune și orașe și o redistribuire a competențelor și resurselor fiscale. Programul susține că actuala structură administrativă, cu peste 3.000 de unități administrativ-teritoriale, limitează capacitatea statului de a furniza servicii publice și de a atrage investiții.

Tomac promite predictibilitate fiscală

În economie, premierul desemnat promite predictibilitate fiscală, tratament diferențiat pentru contribuabilii corecți, precompletarea Declarației Unice pentru toate categoriile de PFA și auditarea companiilor de stat cu pierderi. Programul mai prevede oprirea bonusurilor și salariilor suplimentare nejustificate în companiile deținute integral de stat, precum și o consultare permanentă cu mediul de afaceri înaintea modificărilor fiscale importante.

Centru național de răspuns pentru fiscalitate

La finanțe publice, Tomac propune un „centru național de răspuns pentru fiscalitate”, extinderea SAF-T și e-Factura B2C, generalizarea e-Sigiliu pentru tranzitul de mărfuri, combaterea evaziunii pe sectoare prioritare și reorganizarea ANAF pe un model centralizat de analiză de risc. Programul vorbește despre un ANAF depolitizat și despre creșterea colectării fără introducerea unor taxe noi.

Mari investiții strategice în energie

În energie, proiectul promite continuarea marilor investiții strategice: retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, pregătirea reactoarelor 3 și 4, valorificarea gazelor din Neptun Deep, dezvoltarea Coridorului Vertical și operaționalizarea energiei eoliene offshore în Marea Neagră. Programul prevede și revizuirea legislației privind consumatorul vulnerabil, precum și dezvoltarea unui registru național al consumatorilor vulnerabili.

Identitate electronică pentru toți

În zona digitalizării, Tomac promite identitate electronică pentru toți românii, portofel european de identitate digitală, portal unic al statului organizat pe evenimente de viață, cloud guvernamental, interoperabilitate între instituții și folosirea inteligenței artificiale în administrația publică.

Salarii predictibile pentru profesori, „masă sănătoasă„ și extinderea programului „școală după școală”

În educație, proiectul include salarii mai predictibile pentru profesori, generalizarea programului „masă sănătoasă”, extinderea programelor de tip „școală după școală”, concursuri pentru directori, depolitizarea managementului universitar și o țintă de 15% din bugetul de stat pentru Educație până în 2030. Pentru cercetare, documentul propune alocarea a 1% din PIB până în 2030.

Dosarul Electronic de Sănătate, operaționalizat

În sănătate, programul prevede operaționalizarea Dosarului Electronic de Sănătate, conectarea furnizorilor publici la noua platformă informatică, reorganizarea planului național de paturi, finalizarea spitalelor regionale de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova și dezvoltarea unui centru public pentru chirurgie cardiovasculară pediatrică.

Guvernul propus de Eugen Tomac nu se bucură însă, deocamdată, de un sprijin parlamentar solid, iar șansele de învestire depind de negocierile politice care vor preceda votul din Parlament. Proiectul programului de guvernare ar urma să fie depus oficial în cursul zilei de duminică, după eventuale modificări.