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Ilie Bolojan, după creșterea inflației la 10,9%: „Guvernul nu a făcut ceva greșit. La final de vară, inflația se va duce înspre 5%”

Vineri, premierul demis Ilie Bolojan a spus că inflația a crescut din cauza scumpirilor provocate de războiul din Golf și nu din cauza unor greșeli ale Guvernului.
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Maria Nițu
12 iun. 2026, 14:04, Politic
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Premierul Guvernului demis, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Radio România Actualități, că actuala creștere a inflației nu este rezultatul unor decizii greșite ale Guvernului.

Întrebat despre datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică, care arată că rata anuală a inflației a ajuns la 10,9% în luna mai, Bolojan a spus că România se afla pe un traseu de scădere a inflației înainte ca situația internațională să apară.

Potrivit lui Ilie Bolojan, de la începutul lunii martie, peste tendința descendentă a inflației s-au suprapus efectele războiului din Iran, ce au generat creșteri de prețuri în întreaga lume.

„Guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili, la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier a spus că scumpirile la energie, combustibili și transport sunt evidente în costul final al aproape tuturor produselor și serviciilor.

„În orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil și asta a făcut ca să avem nu o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist”, a precizat acesta.

„Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară, început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%, dar asta se va vedea în perioada următoare”, a afirmat Bolojan.

Evoluția inflației, spune Bolojan, depinde de mai multe condiții importante, printre care menținerea unei stabilității politice și economice și continuarea atragerii fondurilor europene.

„Asta cu o singură condiție, că menținem stabilitatea în țară, că menținem echilibrile financiare, că ne luăm fondurile europene și că cei care vor guverna România în perioada următoare nu vor face experimente, ci vor ține linia pe care acest guvern a promovat-o, ceea ce înseamnă o guvernare cât mai eficientă, o reducere a costurilor, o absorbție de fonduri europene și o anumită disciplină financiară”, a declarat Ilie Bolojan.

„Fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunțat sau dacă sigur se întâmplă ceva în plan global care nu depinde de România”, a declarat acesta.

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