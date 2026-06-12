Rata anuală a inflației continuă să crească în luna mai. Ce arată ultimele date INS și care sunt cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflației a ajuns în luna mai la 10,9%, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). În aceste condiții, suntem la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni.

Indicatorul a crescut față de luna aprilie, când se situa la 10,7%.

Potrivit INS, indicele preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%, în timp ce rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%.

În plus, rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) a fost 9,4%, mai informează INS.

Cele mai mari scumpiri

Potrivit datelor publicate vineri, mărfurile alimentare s-au scumpit, în luna mai, cu 6,78% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,12%. Ouăle au înregistrat a doua cea mai mare scumpire, respectiv 14,12%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,58%.

Preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,54% în mai 2026 față de mai 2025.De departe, cele mai însemnate creşteri din această categorie continuă să se mențină la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 55,49% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul eliminării schemei plafonării prețurilor în vara anului 2025.

Creșteri semnificative de prețuri s-au înregistrat și la benzină, cu 30,55%, dar și la motorină, cu 36,85%.

Energia termică s-a majorat cu 10,7%, în timp ce detergenții cu 10,19%, iar tutunul și țigările cu 7,42%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 s-au înregistrat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%, conform INS.