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George Simion, prezent în mijlocul oamenilor la Negreni. Liderul AUR a participat la acțiunea „AUR te aude”, organizată în târgul din localitate

Președintele AUR, George Simion, a participat sâmbătă la acțiunea din cadrul campaniei „AUR te aude”, desfășurată în târgul din Negreni, unul dintre cele mai cunoscute puncte comerciale și de întâlnire ale localității.
George Simion, prezent în mijlocul oamenilor la Negreni. Liderul AUR a participat la acțiunea „AUR te aude”, organizată în târgul din localitate
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Petra Dima
13 iun. 2026, 17:30, Politic
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Liderul AUR a fost primit cu brațele deschise de localnici. Acesta a discutat cu cetățenii prezenți în târg, ascultându-le problemele și preocupările exprimate. Oamenii au avut ocazia să își prezinte direct punctele de vedere privind situația economică, nivelul de trai și dificultățile cu care se confruntă comunitățile locale.

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„E bine să mergi întruna printre români, să auzi vocea. E incomparabil mai bine decât orice sondaj de opinie. E multă tristețe, multă supărare. E nevoie de speranță în România și am venit să încurajăm puțin”, a declarat George Simion, președinte AUR.

Evenimentul face parte din seria întâlnirilor organizate de Alianța pentru Unirea Românilor în diferite zone ale țării, prin care reprezentanții partidului își propun să mențină un contact direct cu cetățenii și să preia problemele semnalate de aceștia.

Târgul de la Negreni, cunoscut pentru numărul mare de comercianți și vizitatori, a oferit un cadru favorabil pentru dialogul direct dintre președintele AUR și cetățeni.

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